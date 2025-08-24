Los documentos que todo titular de Green Card debe tener antes de salir de EEUU y reingresar con normalidad

Viajar fuera de Estados Unidos siendo residente permanente legal implica tener en regla ciertos documentos que garantizan un reingreso sin complicaciones. Aunque portar la Green Card suele ser suficiente para viajes cortos, en casos de ausencias prolongadas o circunstancias especiales se requieren papeles adicionales que validen el estatus migratorio.

Documentos esenciales para residentes permanentes

De acuerdo con el USCIS y la CBP, los siguientes documentos son fundamentales para salir y volver a ingresar al país sin riesgo de perder la residencia:

Green Card vigente (Tarjeta de Residente Permanente): Es el documento principal que prueba el estatus de residente permanente. Con ella se puede salir y regresar a Estados Unidos siempre que la ausencia no supere un año. Sin embargo, estancias mayores a seis meses pueden generar preguntas de las autoridades sobre la intención de mantener la residencia.

Permiso de reingreso (Re-entry Permit) : Necesario si se planea estar fuera del país un año o más. Este permiso, que debe solicitarse antes de salir, evita que la residencia sea considerada abandonada y permite regresar sin necesidad de tramitar una visa de regreso.

Documento de viaje para refugiados: Aplica para residentes permanentes que obtuvieron su estatus como refugiados o asilados. Funciona como un pasaporte y les permite reingresar a Estados Unidos sin contratiempos, incluso si no cuentan con un pasaporte del país de origen.

Permiso anticipado (Advance Parole) : Este documento autoriza la entrada al país a quienes todavía tienen trámites migratorios pendientes, como ajustes de estatus. Aunque la mayoría de residentes con Green Card no lo requieren, puede ser crucial en situaciones específicas.

Pasaporte vigente del país de origen: Aunque no reemplaza la Green Card, es importante para ingresar a otros países durante el viaje. Algunas aerolíneas también lo solicitan como identificación complementaria al momento de abordar.

La importancia de estar preparado

Según la CBP, no portar prueba de residencia puede derivar en multas o cargos menores, y el riesgo más grande es enfrentar cuestionamientos que pongan en duda la intención de vivir permanentemente en Estados Unidos.

Expertos legales, como los de Ballard Spahr, recomiendan además llevar pruebas de los lazos con el país, contratos de vivienda, comprobantes de empleo o familiares directos, como respaldo adicional.

Prepararse con la documentación correcta no solo evita retrasos y problemas al regresar, sino que también protege el estatus migratorio frente a ausencias prolongadas. Con la Green Card y los documentos adicionales cuando corresponda, los residentes permanentes pueden viajar con tranquilidad y reingresar a Estados Unidos sin complicaciones.