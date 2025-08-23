Esta playa en Florida es declarada como la mejor de todo Estados Unidos en 2025 por TripAdvisor

Esta playa se encuentra a un par de horas de distancia de Tampa y Florida. Shutterstock

La costa de Florida vuelve a destacar en el panorama turístico mundial gracias a un reconocimiento especial. Tripadvisor, a través de sus Travelers’ Choice Awards 2025, posicionó a Siesta Beach, en Siesta Key, como la mejor playa de Estados Unidos y la cuarta a nivel global. Este destino, famoso por su arena blanca y aguas cristalinas, se convierte en parada obligada para quienes buscan una experiencia inolvidable frente al mar.

El reconocimiento de Tripadvisor

El premio se otorga con base en las reseñas y calificaciones de millones de viajeros en todo el mundo. En esta edición, Siesta Beach superó a otras playas icónicas del país por sus características únicas: arena compuesta en un 99% de cuarzo, que la hace fresca incluso bajo el sol intenso, y aguas poco profundas y transparentes, ideales tanto para nadar como para pasar un día en familia.

Además, Tripadvisor describió a Siesta Beach como un lugar que combina belleza natural, servicios de calidad y accesibilidad para todo tipo de visitantes. No es la primera vez que la playa aparece en rankings internacionales, pero este 2025 vuelve a consolidarse como la joya costera más apreciada por turistas nacionales e internacionales.

Atractivos imperdibles en Siesta Beach

Entre los puntos más destacados que enamoran a los viajeros se encuentran:

Arena blanca de cuarzo : suave, brillante y fresca durante todo el día.

Aguas poco profundas y transparentes : perfectas para nadar, practicar snorkel o jugar con niños.

Amplias instalaciones : estacionamiento gratuito, baños, duchas, áreas de pícnic y canchas de voleibol.

Atardeceres icónicos : espectáculos de colores que hacen de cada visita una experiencia inolvidable.

Ambiente familiar: seguridad, limpieza y servicios turísticos que facilitan la estancia.

Cómo llegar y qué considerar

Siesta Beach se encuentra a pocos minutos en auto desde Sarasota, en la costa oeste de Florida. Los visitantes que vuelan desde otras ciudades suelen aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Sarasota–Bradenton (SRQ), ubicado a menos de 30 minutos de la playa. También es accesible desde Tampa y Miami, con trayectos de 1 a 3 horas en carretera.

Al planear la visita, es recomendable llegar temprano, ya que el estacionamiento suele llenarse rápido en temporada alta. Se aconseja llevar protector solar, sombrilla y mantenerse hidratado, aunque en la zona hay restaurantes y comercios que ofrecen todo lo necesario para pasar el día sin preocupaciones.

El destino favorito de 2025

El reconocimiento de Tripadvisor coloca a Siesta Beach no solo como la mejor playa de Estados Unidos, sino también como un referente mundial. Su arena blanca, sus aguas cristalinas y la variedad de servicios la convierten en un destino capaz de atraer a familias, parejas y viajeros de todas partes. En 2025, visitar esta joya de Florida es sinónimo de disfrutar del paraíso en su máxima expresión.