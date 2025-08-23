Esta playa en Florida es declarada como la mejor de todo Estados Unidos en 2025 por TripAdvisor
Este sitio se destacó por su arena blanca de cuarzo que brinda frescura hasta en los días más calurosos.
La costa de Florida vuelve a destacar en el panorama turístico mundial gracias a un reconocimiento especial. Tripadvisor, a través de sus Travelers’ Choice Awards 2025, posicionó a Siesta Beach, en Siesta Key, como la mejor playa de Estados Unidos y la cuarta a nivel global. Este destino, famoso por su arena blanca y aguas cristalinas, se convierte en parada obligada para quienes buscan una experiencia inolvidable frente al mar.
El reconocimiento de Tripadvisor
El premio se otorga con base en las reseñas y calificaciones de millones de viajeros en todo el mundo. En esta edición, Siesta Beach superó a otras playas icónicas del país por sus características únicas: arena compuesta en un 99% de cuarzo, que la hace fresca incluso bajo el sol intenso, y aguas poco profundas y transparentes, ideales tanto para nadar como para pasar un día en familia.
Además, Tripadvisor describió a Siesta Beach como un lugar que combina belleza natural, servicios de calidad y accesibilidad para todo tipo de visitantes. No es la primera vez que la playa aparece en rankings internacionales, pero este 2025 vuelve a consolidarse como la joya costera más apreciada por turistas nacionales e internacionales.
Atractivos imperdibles en Siesta Beach
Entre los puntos más destacados que enamoran a los viajeros se encuentran:
-
Arena blanca de cuarzo: suave, brillante y fresca durante todo el día.
-
Aguas poco profundas y transparentes: perfectas para nadar, practicar snorkel o jugar con niños.
-
Amplias instalaciones: estacionamiento gratuito, baños, duchas, áreas de pícnic y canchas de voleibol.
-
Atardeceres icónicos: espectáculos de colores que hacen de cada visita una experiencia inolvidable.
-
Ambiente familiar: seguridad, limpieza y servicios turísticos que facilitan la estancia.
Cómo llegar y qué considerar
Siesta Beach se encuentra a pocos minutos en auto desde Sarasota, en la costa oeste de Florida. Los visitantes que vuelan desde otras ciudades suelen aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Sarasota–Bradenton (SRQ), ubicado a menos de 30 minutos de la playa. También es accesible desde Tampa y Miami, con trayectos de 1 a 3 horas en carretera.
Al planear la visita, es recomendable llegar temprano, ya que el estacionamiento suele llenarse rápido en temporada alta. Se aconseja llevar protector solar, sombrilla y mantenerse hidratado, aunque en la zona hay restaurantes y comercios que ofrecen todo lo necesario para pasar el día sin preocupaciones.
El destino favorito de 2025
El reconocimiento de Tripadvisor coloca a Siesta Beach no solo como la mejor playa de Estados Unidos, sino también como un referente mundial. Su arena blanca, sus aguas cristalinas y la variedad de servicios la convierten en un destino capaz de atraer a familias, parejas y viajeros de todas partes. En 2025, visitar esta joya de Florida es sinónimo de disfrutar del paraíso en su máxima expresión.