El moderno aire acondicionado que se controla desde el celular que Walmart oferta en EEUU por 153 dólares
Este aparato también se puede usar con ayuda de asistentes de voz como Alexa y Google Assistant.
Mantener los espacios frescos sin complicaciones ni gastos excesivos ahora es posible con el Midea 6 000 BTU Smart Window Air Conditioner, disponible en Walmart por tan solo 153 dólares. Este modelo no solo destaca por su rendimiento confiable, sino también por su funcionalidad inteligente: la posibilidad de controlarlo desde el celular o mediante asistentes de voz como Alexa y Google Assistant.
Climatización inteligente con control remoto vía Wi-Fi
Gracias a su conectividad Wi-Fi integrada, este aire acondicionado permite ajustar la temperatura, programar horarios o cambiar los modos de funcionamiento directamente desde la aplicación móvil. Además, su compatibilidad con Alexa y Google Assistant lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan automatizar su hogar y disfrutar de un control más cómodo sin necesidad de levantarse.
Con una capacidad de enfriamiento de 6 000 BTU, es ideal para habitaciones de hasta 250 ft², ofreciendo un rendimiento óptimo en espacios pequeños y medianos. Incorpora también funciones de deshumidificador y ventilador, lo que lo hace versátil para distintas necesidades.
Su filtro lavable ayuda a mantener la calidad del aire interior, mientras que su temporizador programable y el panel digital facilitan el uso diario. El diseño de ventana permite instalarlo de manera segura y sin ocupar espacio en el piso.
Características destacadas del Midea 6 000 BTU Smart Window AC
-
Conectividad Wi-Fi con control desde la app y asistentes de voz.
-
Cobertura ideal para habitaciones de hasta 250 ft².
-
Potencia de 6 000 BTU para enfriamiento rápido y eficiente.
-
Función 3-en-1: aire acondicionado, deshumidificador y ventilador.
-
Filtro de aire lavable que mantiene un ambiente más saludable.
-
Temporizador programable y panel digital de fácil manejo.
Usuarios en Walmart han resaltado la comodidad de poder ajustar la temperatura desde el celular y lo silencioso que resulta en uso continuo. Muchos compradores destacan lo práctico que es para departamentos pequeños o habitaciones donde se busca frescura sin complicaciones.
Por 153 dólares, este aire acondicionado de Midea se convierte en una opción accesible y moderna para quienes buscan tecnología, practicidad y confort durante los días calurosos.