Crueldad animal en Florida: un hombre abandona 111 geckos sin comida ni agua en un almacén y se "declara culpable"

Un caso de crueldad animal ocurrido en Florida en 2023 volvió a ser noticia en Estados Unidos, ya que tras meses de un proceso judicial, el hombre que abandonó 111 geckos en un almacén finalmente se declaró culpable. Los reptiles habían sido encontrados en condiciones deplorables, encerrados en contenedores sucios, sin comida ni agua, en un estado completo de abandono.

Hombre abandona 111 geckos en un almacén y enfrenta a la justicia

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), el hecho salió a la luz en noviembre de 2023, cuando empleados de un depósito en el condado de Osceola descubrieron los 111 geckos. Dentro de los contenedores sucios, 41 de los ejemplares estaban muertos y el resto seguía vivo, aunque la unidad no había recibido visitas en más de dos meses.

Gecos abandonados en contenedores de plástico. FWC de Florida

Los investigadores identificaron al responsable como Kelvin E. Soto, un extenedor con licencia para exhibir y vender reptiles. Fue arrestado en Virginia y extraditado a Florida, acusado de crueldad animal y de mantener animales encerrados sin comida ni agua.

Se declara culpable y recibe condena en Estados Unidos

El 14 de agosto de 2025, Soto se declaró culpable de crueldad animal grave, luego de un largo proceso judicial. La sentencia contempla:

4 años de libertad condicional supervisada

100 horas de servicio comunitario

Prohibición de tener o cuidar animales

Pago de más de 5,000 dólares en restitución al organismo que se hizo cargo de los animales

“Este caso es un poderoso ejemplo del trabajo que realizan nuestros investigadores de vida silvestre cada día”, destacó el mayor John Wilke, líder de la sección de vida silvestre en cautiverio de la FWC

La FWC de Florida subrayó que los casos de crueldad animal en Estados Unidos son investigados con total rigor e invita a la ciudadanía a reportar irregularidades al 888-404-FWCC o desde la página online MyFWC.com/WildlifeAlert.