La crema hidratante de Dove con niacinamida para hombres que se vende en Walmart EEUU por menos de 9 dólares

La crema hidratante Dove con niacinamida y vitamina E es una opción práctica para el cuidado de la piel de los hombres en Estados Unidos, ya que ofrece protección completa para la piel del rostro, manos y cuerpo. Disponible en Walmart EEUU por menos de 9 dólares, su fórmula de textura ligera busca mantener la piel fresca y flexible por más tiempo.

Dove Men+Care: la crema con niacinamida que hidrata la piel de los hombres

La Dove Men+Care es una crema ultrahidratante 3 en 1, ya que actúa sobre la piel de las manos, cara y cuerpo. Según la página oficial de Walmart, su fórmula “atrae la humedad de forma natural para calmar la piel cuando está seca” y “penetra rápidamente, dejándola fresca, suave y flexible”.

Según Dove, se trata de una crema hidratante eficaz para el cuidado diario que no deja sensación grasosa.

Captura del producto. Walmart

En la tienda oficial de Dove en Walmart, este artículo aparece con una valoración de 4.4 estrellas basada en 129 calificaciones.

Walmart EEUU: protección por menos de 9 dólares

El envase de 5.07 oz se vende en Walmart EEUU a 8.58 dólares. Es una crema sin fragancia fuerte, que resulta conveniente para quienes buscan una opción exclusiva de cuidado masculino.

Entre sus principales características se encuentran:

Contiene niacinamida.

Puede aplicarse en cualquier momento del día.

Diseñada para mantener la piel hidratada.

Mejorar la textura de la piel.

Producto ideal para rostro, manos y cuerpo.

La marca Dove resalta que “sabemos que los rostros de los hombres pasan por muchas cosas”; por eso, este producto fue diseñado pensando en esas necesidades específicas.