El lujoso reloj Bulova con diamantes incrustados que Walmart puso en oferta en EEUU por solo 231 dólares

Invertir en un reloj de lujo no siempre significa gastar miles de dólares. Walmart ofrece actualmente el reloj Bulova con esfera de diamante y diseño de tres manecillas a un precio especial de 231 dólares, lo que representa un 58% de descuento frente a su valor original de 550 dólares. Una pieza que combina historia, estilo y precisión a un costo accesible.

Un clásico renovado en la muñeca

Bulova, con más de un siglo marcando la hora alrededor del mundo, es reconocida por fusionar tradición y modernidad. Este modelo no solo presume un diseño refinado, sino que también incorpora funciones útiles para el día a día, como indicador de fecha, día de la semana y un dial de 24 horas que facilita el uso de horario militar. Su movimiento de cuarzo de alta precisión garantiza puntualidad constante en cualquier situación.

Este reloj cuenta con una resistencia bajo el agua de varios metros. Walmart

La elegancia se refleja en cada detalle: la esfera azul, realzada con auténticos marcadores de diamante, aporta un toque sofisticado que pocos relojes en este rango de precio ofrecen. Fabricado en acero inoxidable, está disponible en tres estilos distintos (azul clásico, azul de dos tonos y plata), lo que permite adaptarlo a diferentes gustos y ocasiones.

En cuanto a resistencia, el reloj soporta hasta 30 metros bajo el agua, ideal para resistir salpicaduras, lluvia e incluso tareas cotidianas como lavar platos, sin perder su atractivo acabado. Su diseño versátil lo convierte en un accesorio perfecto tanto para reuniones formales como para momentos de ocio.

Características destacadas del Bulova con diamantes

Movimiento de cuarzo de alta precisión.

Dial con funciones de día, fecha y 24 horas.

Marcadores de hora con diamantes genuinos.

Resistencia al agua de hasta 30 metros.

Caja y correa de acero inoxidable en tres colores disponibles.

Quienes ya lo adquirieron en Walmart destacan que se trata de un modelo elegante, bien construido y cómodo de llevar. En reseñas recientes, compradores lo describen como “un reloj tan hermoso” y señalan que se ha convertido en su pieza favorita dentro de la colección.

Por menos de 250 dólares, este Bulova con diamantes incrustados es una oportunidad única para quienes buscan un reloj de lujo que una funcionalidad, precisión y estilo en un solo accesorio.