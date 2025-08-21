Un inmigrante latino es detenido en la puerta de entrada de la escuela de su hijo: “¡Qué está pasando, por qué a mí!”

El detenido contaba con una orden de arresto por la supuesta usurpación de un número de Seguro Social de un estadounidense.

La detención de un padre inmigrante a las afueras de una escuela de San Diego reavivó el debate sobre los operativos de ICE en lugares sensibles y su impacto en familias latinas. El episodio quedó registrado por testigos y fue confirmado por autoridades escolares.

El caso de Juan José Martínez Cortés

De acuerdo con el medio Telemundo, Juan José Martínez Cortés fue detenido el pasado jueves 14 de agosto fuera del campus de la primaria Linda Vista, en San Diego, alrededor de las 3:10 p. m., tal como informó la directora en una carta a los padres que cita Telemundo.

Según lo relatado por una persona que filmó dicho momento, y que compartió con CBS News San Diego, el hombre se encontraba dentro de un vehículo rojo cuando agentes de ICE se le acercaron para pedirle que descendiera del coche para luego aprehenderlo.

El distrito subrayó que ICE no ingresó a la escuela. Sin embargo, testigos escucharon exclamar a Juan José con angustia: “¡Qué está pasando, por qué a mí!”.

El operativo se realizó frente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a pocos metros de la entrada del plantel, según reconstrucción de medios. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la razón del arresto fue la presunta usurpación del número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense por parte de Martínez Cortés, por lo que ahora estaría en riesgo de ser deportado.

Escuelas y operativos migratorios

La directora de Linda Vista recordó a la comunidad que ICE no puede entrar en el campus sin una orden judicial, y el distrito activó apoyo para la familia afectada. A su vez, funcionarios escolares de San Diego insistieron en que se trata de espacios de seguridad y pidieron mantener a los operativos federales fuera del entorno escolar.

“Hemos estado trabajando con nuestras agencias escolares, incluido el Departamento de Policía Unificado de San Diego, la Oficina del Superintendente y los Servicios Juveniles, para garantizar que la familia afectada tenga los recursos que necesita durante este momento difícil”, dijo.

El caso también reavivó cuestionamientos sobre la realización de detenciones en las inmediaciones de escuelas, iglesias y hospitales, lugares considerados “sensibles” por defensores de migrantes. La respuesta institucional incluyó comunicación a padres, recursos de apoyo y una conferencia de prensa del distrito.