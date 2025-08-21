Un hombre de Florida fue ejecutado por un asesinato que cometió en 1982 y marca un nuevo récord histórico en Estados Unidos

Un hombre que estaba preso en Florida fue ejecutado este martes por un crimen ocurrido en 1982, lo que marcó un récord histórico para Estados Unidos. El caso volvió a poner a ese estado en el centro del debate sobre la aplicación de la pena capital.

Florida alcanza una cifra récord de ejecuciones en 2025

Kayle Bates, condenado por el asesinato de Janet White en Bay County, recibió la inyección letal a las 6:01 p.m. y fue declarado muerto minutos después. El hombre no ofreció últimas palabras y todo el proceso concluyó en menos de 5 minutos.

El caso ocurrido en junio de 1982 fue un secuestro, intento de agresión sexual y asesinato de White. Según los expedientes judiciales, Bates secuestró a White cuando salía de su oficina de seguros, la llevó a un área boscosa, intentó agredirla sexualmente, la apuñaló y robó su anillo de diamantes. Fue hallado culpable de asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada e intento de agresión sexual.

Con esta ejecución, Florida sumó 10 casos en lo que va de 2025, superando su récord anterior de ocho registrado en 2014. A nivel nacional ya se contabilizan 28 ejecuciones este año, con Texas y Carolina del Sur en segundo lugar con cuatro cada uno.

Apelaciones rechazadas y críticas al proceso

Los abogados de Bates intentaron detener la ejecución con múltiples recursos. Alegaron que el procedimiento firmado por el gobernador Ron DeSantis era discriminatorio y que no se evaluaron a fondo posibles daños cerebrales.

Sin embargo, un juez federal desestimó los argumentos por falta de pruebas. La Corte Suprema de Florida también rechazó sus reclamos por considerar que había tenido décadas para presentarlos.