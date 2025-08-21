Una adolescente de California recibe más de 500 puntos tras ser atacada por 10 perros en la calle

Adolescente de California es atacada por una jauría y recibe más de 500 puntos GoFundMe

Tracy Hurtado, una adolescente de California, fue víctima de un violento ataque por parte de diez perros que le dejaron heridas de gravedad. La joven tuvo que ser hospitalizada y requirió más de 500 puntos en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió cuando salió a correr para ejercitarse cerca de su casa en el poblado de Newberry Springs.

La adolescente que fue atacada por una jauría en plena calle

Según relató su madre, María Azpeitia, Tracy le preguntó después del ataque: “¿Todavía soy bonita?”. Las mordeduras de los animales le causaron laceraciones profundas, raspaduras y pérdida de piel. “Pensé que ella iba a estar bien porque camina todos los días hasta la parada del autobús, jamás imaginé que algo así le pasaría”, declaró Azpeitia a ABC 7.

Las autoridades identificaron al presunto dueño de los perros, Craig Arthur Simmons, de 61 años, quien fue arrestado el 13 de agosto y enfrenta cargos relacionados con el ataque.

La recuperación de Tracy y el impacto emocional

La adolescente, que estaba por comenzar su último año de secundaria, deberá quedarse en casa mientras se recupera de las lesiones físicas y del trauma emocional. Según su madre, Tracy tiene pesadillas recurrentes desde el ataque.

Para cubrir los gastos médicos y terapias de rehabilitación, la familia abrió una cuenta en GoFundMe, con el objetivo de reunir fondos que permitan costear su tratamiento.