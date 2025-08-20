El champú de L'Oréal sin sulfatos y con romero que es ideal para el cabello seco y Walmart EEUU vende a menos de 10 dólares
Con fórmula vegana, libre de parabenos y enriquecida con aceite de romero, este champú de L'Oréal aporta hidratación y suavidad al cabello seco mientras cuida el color.
El cuidado del cabello requiere fórmulas que hidraten sobre todo en verano, o cuando está teñido o reseco. Por esta razón, el champú de L'Oréal sin sulfatos, elaborado con romero como ingrediente principal, ayuda a mantener la suavidad y el brillo. Disponible en Walmart Estados Unidos por menos de 10 dólares, es una alternativa accesible dentro de la línea EverPure Moisture.
¿Por qué este champú de L'Oréal con romero es ideal para el cabello seco?
Según la información publicada por Walmart, este champú sin sulfatos está diseñado para dar hasta tres veces más humedad sin dejar el cabello pesado. Su fórmula es 100% vegana y libre de parabenos, sales fuertes, gluten, colorantes y tensioactivos agresivos. Además, protege el color en cabellos teñidos mientras aporta suavidad y brillo.
Entre sus características principales:
- Contiene aceite de romero como uno de sus ingredientes principales
-
Hidratación profunda que mejora la textura del cabello seco.
-
Aroma fresco con notas de jazmín y bayas de enebro.
-
Acondicionador complementario disponible en la misma línea EverPure.
Beneficios destacados del champú con romero de L'Oréal
A tan solo 9,97 dólares, champú de L'Oréal con aceite de romero combina hidratación intensa con un aroma fresco que lo convierte en una opción completa para quienes buscan un cuidado delicado y eficaz.
Con altas calificaciones entre los usuarios, es uno de los shampoos más buscados dentro de su categoría en la web de Walmart Estados Unidos.