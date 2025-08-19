El jugo con vitamina C y con beneficios para bajar de peso que puedes conseguir en Walmart por menos de 5 dólares
Esta bebida es refrescante, nutritiva y económica, y está disponible en Walmart.
El jugo de sandía se convirtió en una opción saludable y accesible gracias a su alto contenido de agua, vitamina C y antioxidantes. Según expertos, además de hidratar, esta bebida puede ayudar en la pérdida de peso y mejorar el rendimiento físico, lo que la hace cada vez más popular entre quienes buscan alternativas naturales. En Walmart puedes encontrar distintas variantes para incorporar este jugo a tu vida.
Beneficios del jugo de sandía para la salud
De acuerdo con Alexandra Rosenstock, dietista registrada en Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian, la sandía es una excelente fuente de hidratación: “Una taza de sandía en cubos contiene 139 mililitros de agua. Dado su contenido, puede ayudar a reponer líquidos si te sientes levemente deshidratado tras pasar tiempo al sol, sobre todo si se consume junto con un snack salado”, explicó Rosenstock a Verywell Health.
La especialista también señaló que el jugo de sandía aporta nutrientes esenciales como vitamina A, vitamina C, luteína y folato, todos clave para mantener un cuerpo saludable y con energía.
La sandía puede ayudar a bajar de peso
Varios estudios relacionan el consumo de sandía con un mejor control del peso corporal. Gracias a su bajo contenido calórico, su efecto saciante y su aporte de líquidos, es una aliada para quienes buscan adelgazar sin dejar de lado el sabor y la frescura.
Además, es una fruta que se puede aprovechar de diferentes formas: en jugos, smoothies, ensaladas de frutas o incluso en preparaciones con la cáscara y las semillas.
Opciones en Walmart por menos de 5 dólares
En Walmart puedes encontrar sandía fresca sin semillas para preparar jugos caseros, ideal para quienes prefieren lo natural, por menos de 5 dólares.
También hay versiones listas como el Arizona Sandía de 128 oz, que contiene vitamina C y cuesta solo 3.57 dólares.