Confirmado: Este es el estado que otorga más visas a trabajadores extranjeros en Estados Unidos

El estado californiano también lidera la lista en este rubro en este año.

En Estados Unidos, la visa H-1B se ha convertido en una de las principales vías por las que llegan profesionales extranjeros altamente especializados, como ingenieros, investigadores o expertos en tecnología, para trabajar en sectores clave. Según un informe reciente de Newsweek, California lideró la emisión de esta categoría en 2024, acogiendo a aproximadamente 79,000 titulares de visa H‑1B solo ese año, impulsado por la demanda de gigantes tecnológicos con sede en el estado.

¿Qué es la visa H-1B y por qué es tan solicitada?

La visa H‑1B es una autorización temporal otorgada a trabajadores extranjeros que ocupan ocupaciones especializadas, normalmente requiriendo un título universitario o experiencia equivalente

Algunos beneficios importantes incluyen:

Permite trabajar legalmente en EEUU en un área técnica o especializada.

Facilita la residencia junto con la familia inmediata (cónyuge e hijos menores de 21 años).

Ofrece una duración inicial de hasta tres años , renovable por otros tres, con posibilidad de extensión adicional si se solicita residencia permanente.

No existe una prohibición para tener intenciones migratorias permanentes (dual intent), lo que permite iniciar el proceso hacia una Green Card sin perder el estatus H‑1B.

California, imán para el talento global

El liderazgo de California no se limita a las cifras de un solo año, MyVisaJobs informó que en 2025 California presentó más de 80,000 Solicitudes de Condiciones Laborales (LCAs), requisito indispensable para tramitar una H‑1B, cifra que supera ampliamente a Texas, Nueva York y otros estados competidores.

Si bien estados como Texas, Nueva York y Nueva Jersey también destacan por cifras elevadas de visas H‑1B, ninguno se aproxima a los volúmenes generados por California. La concentración de universidades de primer nivel, centros de investigación, startups y grandes corporaciones tecnológicas convierten al estado en el destino preferido.

Este predominio de California en la emisión de visas H‑1B resalta la necesidad de talento especializado en EEUU, al tiempo que contrasta con debates sobre restricciones migratorias en otros contextos. Transformaciones regulatorias recientes planteadas en el Congreso buscan reformar este sistema, ajustando salarios mínimos, límites por país y medidas contra abusos, aunque sin disminuir su papel estratégico