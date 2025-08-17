Un seguidor de Trump es detenido por ICE y se arrepiente de su voto: "Nos lavaron el cerebro a todos"

Un seguidor de Trump es detenido por ICE y se arrepiente de su voto NBC 4 Los Ángeles

Brian Gavidia, un hombre de 29 años de Montebello, California, votó por Donald Trump convencido de que las políticas migratorias de su gobierno estarían dirigidas contra delincuentes y no contra ciudadanos comunes. Sin embargo, fue detenido por agentes de inmigración y eso cambió por completo su visión.

Votante de Trump fue arrestado por ICE

Durante un operativo en el Valle de San Gabriel, Gavidia fue empujado contra una pared, interrogado sobre el lugar donde nació y obligado a mostrar pruebas de ciudadanía, a pesar de ser estadounidense. Todo quedó registrado en un video que circula en redes, donde se lo escucha gritar: "¡Nací aquí en Estados Unidos, en East LA, bro!".

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que Gavidia fue arrestado por agredir a un agente y obstruir su labor, y que fue liberado tras confirmar su ciudadanía y comprobar que no tenía órdenes de arresto pendientes.

Sin embargo, el hombre sostiene que fue blanco por su origen latino, ya que los agentes le confiscaron su identificación y su teléfono, devolviéndole este último, pero no su ID. Ahora, forma parte de una demanda contra las tácticas de detención de ICE.

El hombre se arrepiente de haber votado por Donald Trump

Tras el incidente, Gavidia dice sentir culpa por haber apoyado a Trump, acusándolo de mentir sobre sus verdaderos objetivos en materia migratoria. "Él dijo que iba por criminales", recordó en diálogo con NBC 4 Los Ángeles.

"Nos manipularon, nos lavaron el cerebro y ahora estamos sufriendo por eso", agregó.