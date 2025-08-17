La nueva tecnología que el CBP está implementando en Los Ángeles para “evaluar” la llegada de ciudadanos

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció la instalación de un nuevo sistema biométrico en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) para agilizar la llegada de ciudadanos estadounidenses procedentes del extranjero. La tecnología, denominada Enhanced Passenger Processing (EPP), promete reducir los tiempos de espera y reforzar la verificación de identidad mediante el uso de reconocimiento facial y captura automática de imágenes.

Qué es el EPP y cómo funciona

Según el CBP, el EPP se ha instalado en el Terminal Internacional Tom Bradley y en el Terminal 7 del aeropuerto, puntos de gran flujo para pasajeros que regresan a Estados Unidos. Este sistema utiliza cámaras especializadas que capturan la imagen del viajero en segundos, comparándola con las fotos almacenadas en bases de datos gubernamentales para confirmar su identidad.

El proceso es completamente sin contacto, lo que, además de mejorar la higiene en áreas de alto tránsito, reduce significativamente la interacción física con los agentes.

CBP informó que esta innovación no solo acelera la inspección, sino que también mantiene los más altos estándares de seguridad fronteriza. Con el EPP, los ciudadanos estadounidenses pueden completar su verificación de entrada en cuestión de segundos, lo que representa un avance importante frente a los procesos tradicionales que requerían revisión manual de documentos y espera prolongada en filas.

Impacto y contexto en LAX

De acuerdo con el anuncio oficial, la implementación del EPP ha permitido reducir en un 25% los tiempos de espera para ciudadanos estadounidenses en las zonas de inspección internacional. Esta medida forma parte de un plan más amplio de modernización tecnológica impulsado por el CBP y Los Angeles World Airports (LAWA), con el objetivo de optimizar la experiencia de viaje y mejorar la gestión de grandes volúmenes de pasajeros.

La adopción de esta tecnología en LAX se suma a esfuerzos similares en otros aeropuertos importantes del país, en un contexto de creciente demanda y recuperación del tráfico aéreo internacional.

Funcionarios del CBP han destacado que este tipo de sistemas permiten atender de forma más eficiente a millones de pasajeros al año, sin comprometer la seguridad y cumpliendo con las regulaciones de privacidad y protección de datos.

Medidas más estrictas para visitantes extranjeros

Además, el Gobierno de EE. UU. ha comenzado a exigir que ciertos visitantes extranjeros paguen una tarifa adicional como garantía contra estancias prolongadas sin autorización. Bajo un programa piloto de un año, quienes soliciten visas B‑1 o B‑2 desde países con altos índices de sobreestadía deberán depositar un bono reembolsable entre 5,000 y 15,000 dólares, en función de la evaluación del oficial consular.

De igual manera, se introdujo una nueva “tarifa de integridad” no reembolsable, con un mínimo de 250 dólares para la mayoría de solicitantes de visas temporales, ambas medidas diseñadas para garantizar el cumplimiento de plazos y fortalecer los controles migratorios.