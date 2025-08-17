Malas noticias para migrantes en Texas: la nueva medida que afectará a los estudiantes indocumentados

La educación universitaria se encarecerá drásticamente para miles de estudiantes indocumentados en Texas tras la anulación de la Texas Dream Act, ley que desde 2001 permitía a quienes estudiaban y residían en el estado pagar matrícula como estudiantes locales (in-state tuition). La decisión se produce luego de una demanda federal y un acuerdo legal que llevó a la suspensión inmediata de este beneficio.

Un cambio que marca un antes y un después en la educación universitaria

De acuerdo con el medio My San Antonio, el cambio afectará a más de 57,000 estudiantes, quienes deberán cubrir tarifas de estudiante foráneo (out-of-state tuition), que pueden triplicar el costo actual.

La medida entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2025-2026 y fue resultado de una orden judicial que considera la ley estatal incompatible con las regulaciones federales. La eliminación de este beneficio significa que muchos jóvenes indocumentados, que han cursado toda su educación en Texas, enfrentarán barreras económicas que podrían obligarlos a abandonar sus estudios universitarios.

El Houston Chronicle resalta el caso de una estudiante de Texas A&M-San Antonio que, a solo ocho créditos de graduarse, teme no poder continuar debido al incremento en la matrícula. Situaciones similares se repiten en distintas universidades del estado, donde profesores y organizaciones estudiantiles advierten que esta política tendrá un impacto severo en la retención y graduación de alumnos.

Por su parte, el Austin-American Statesman detalla que universidades y grupos de defensa como la ACLU están solicitando al juez que suspenda la aplicación inmediata de la medida mientras se evalúan sus consecuencias. Sin embargo, hasta ahora, el estado no ha dado señales de revertir la decisión.

Qué pueden hacer los estudiantes afectados

Aunque no existe una solución inmediata, organizaciones de ayuda a migrantes recomiendan a los estudiantes afectados que exploren becas privadas, fondos de emergencia y programas de apoyo comunitario que no dependen de fondos estatales o federales.

Asimismo, se sugiere acudir a asesores académicos para evaluar alternativas como reducir la carga académica, transferirse a instituciones más asequibles o cursar parte de sus estudios en community colleges.

Según AP News, la medida también podría inspirar a otros estados a reevaluar beneficios similares, lo que convierte a Texas en un caso clave en el debate nacional sobre el acceso a la educación para estudiantes indocumentados. En un panorama de creciente incertidumbre, mantenerse informado y buscar asesoría especializada será crucial para quienes deseen continuar su formación universitaria a pesar de las nuevas barreras económicas.