Ni L'Oréal ni Nivea: la crema hidratante en gel de Walmart EEUU que tiene ácido hialurónico y está en oferta
Esta crema en gel de Neutrogena se posiciona como una de las cremas hidratantes con ácido hialurónico más populares en Estados Unidos por su fórmula ligera.
Esta crema hidratante en formato gel es un completo furor en todo Estados Unidos. Aunque no pertenece a L'Oréal ni a Nivea, se ha convertido en uno de los productos más buscados en Walmart por su fórmula con ácido hialurónico y su precio en oferta. La crema en gel Hydro Boost de Neutrogena se destaca por su capacidad de hidratar con intensidad sin dejar sensación grasa.
La crema hidratante con ácido hialurónico más vendida en Walmart EEUU
Actualmente, Neutrogena Hydro Boost Water Gel de 1.7 oz está disponible en Walmart EEUU a 13.97 dólares. Su precio original ronda los 20 dólares, por lo que tiene aplicado un descuento de 6 dólares. De acuerdo con datos de la tienda online de Walmart, se vendieron más de 100 unidades en un solo día, posicionándose como el producto más solicitado en su categoría.
Esta crema hidratante combina un gel ultraligero con ácido hialurónico, lo que le permite ofrecer hasta 24 horas de hidratación, según información de Neutrogena. Además, es apta para pieles normales, grasas, mixtas y con tendencia al acné. Su fórmula no es grasa, no obstruye poros y ha sido probada por dermatólogos.
Entre sus características más destacadas:
-
Textura ligera que se absorbe de inmediato
-
Fragancia distintiva que aporta frescura
-
Para piel normal a grasa
-
Aporta hidratación profunda desde el primer uso
-
Fórmula no comedogénica
Por qué esta crema hidratante en gel es una opción popular en Estados Unidos
El atractivo de esta crema hidratante en formato gel está en su balance entre calidad, eficacia y precio. Según el fabricante, su uso diario fortalece la barrera de humedad de la piel y deja una sensación fresca que puede prolongarse hasta dos semanas.
Con más de 8,000 valoraciones y una puntuación de 4.5 estrellas, Neutrogena Hydro Boost Water Gel es una alternativa sólida frente a marcas reconocidas como L'Oréal y Nivea, especialmente para quienes buscan un producto con ácido hialurónico que esté en oferta.