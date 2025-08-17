ICE utilizará una vieja prisión como centro de detención: “Es una situación en la que todos ganan”

Las autoridades de Mason, Tennessee, aprobaron la reapertura de una vieja prisión de Estados Unidos para que funcione como centro de detención de inmigrantes. El sitio va a estar bajo la gestión de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y de la empresa privada CoreCivic. A pesar de tensiones generadas por reclamos, la decisión se tomó durante una reunión pública.

Tennessee aprueba convertir una vieja prisión en centro de detención del ICE

Según reportó The Guardian, el consejo municipal votó a favor de dos contratos. Uno de ellos sería con CoreCivic, la segunda mayor operadora privada de cárceles en Estados Unidos, y otro con ICE. La prisión, que fue cerrada en 2021, volverá a operar tras la orden de Donald Trump que revirtió la medida de Joe Biden contra las prisiones privadas.

El alcalde Eddie Noeman defendió la reapertura y afirmó que convertir la prisión en un centro migratorio es una “situación en la que todos ganan”, frase que desató con más dureza la polémica. Sin embargo, el alcalde explicó que la prioridad es generar empleos y mejorar la economía local.

La propuesta despertó fuertes críticas entre vecinos y activistas. La concejal Virginia Rivers advirtió que la decisión convierte a Mason en “cómplice del trato abusivo a inmigrantes”. También recordó que agentes migratorios detienen personas sin antecedentes y separan familias.

Cartel de la protesta en Tennessee. WBBJ-TV

Nuevos empleos vs. denuncias y protestas de vecinos

CoreCivic informó que el centro de detención creará cerca de 240 puestos de trabajo, con salarios de hasta 26.50 dólares por hora para custodios, según lo informado por The Guardian.

Además, la empresa aseguró: “Los servicios que brindamos ayudan al gobierno a resolver problemas de maneras que no podría hacerlo solo... para crear comunidades más seguras, mejorar drásticamente el estándar de cuidado para personas vulnerables y cubrir otras necesidades críticas de manera eficiente e innovadora”.

Pero críticos como Charles Watkins cuestionaron que empresas privadas se instalen en comunidades vulnerables. “Nos dejan unas pocas migajas mientras se llevan la mayor parte del dinero”, dijo durante la reunión.

Además, registros citados por The Guardian muestran que CoreCivic ha pagado más de 4.4 millones de dólares para resolver demandas y quejas por presunto maltrato, incluidas muertes de reclusos en Tennessee.