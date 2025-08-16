El hallazgo inesperado que sorprendió a Texas tras las inundaciones

Después de la destrucción que provocaron las inundaciones del mes pasado que arrasaron con árboles, vehículos y casas en Texas Hill Country, un hallazgo extraordinario sorprendió a vecinos y expertos. A orillas de Sandy Creek, en el condado de Travis, quedaron al descubierto quince huellas de dinosaurios, preservadas en roca caliza desde hace más de cien millones de años.

Huellas de un depredador gigante en Texas

Matthew Brown, paleontólogo del Museo de Historia de la Tierra de la Escuela Jackson de la Universidad de Texas en Austin, explicó a CNN que las pisadas habrían sido hechas por un Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de unos 11 metros de longitud.

Las huellas tienen entre 45 y 50 centímetros, y se distribuyen en un patrón entrecruzado a lo largo del lecho del arroyo. Se calcula que tienen entre 110 y 115 millones de años.

La erosión de la piedra caliza de la Formación Glen Rose, provocada por el caudal extremo, dejó al descubierto los rastros. Brown destacó que la identificación de la capa rocosa permite estimar con precisión la antigüedad del hallazgo.

Huella de dinosaurio en roca ChatGPT

Un hallazgo en medio de la tragedia

Mientras avanzan las tareas de limpieza por la catástrofe que dejó 10 muertos en esa área, expertos y autoridades trabajan para proteger las huellas. Brown recomendó a los equipos evitar el paso de maquinaria pesada sobre el sitio y delimitar las zonas sensibles para prevenir daños irreparables.

En el condado de Travis, la tormenta elevó el nivel de Sandy Creek hasta seis metros, arrasando todo a su paso y dejando expuestas las pisadas prehistóricas.

A poco más de 300 kilómetros al sur, el Parque Estatal Dinosaur Valley sigue siendo un referente para los amantes de la paleontología en la zona, con una colección de huellas de saurópodos y terópodos de unos 113 millones de años.