Duro golpe para Walmart en California: pagará una suma millonaria para resolver una demanda en su contra

Walmart llegó a un acuerdo para poner fin a una demanda presentada por varias fiscalías de distrito en California, que acusaban a la empresa de cobrar a los clientes precios superiores a los anunciados. Según la Fiscalía del condado de Santa Clara, también se detectó que algunos productos, como panificados, frutas y comidas preparadas, pesaban menos de lo que indicaban sus etiquetas.

El acuerdo millonario al que llegó Walmart en California

La cadena de supermercados pagará 5,5 millones de dólares en concepto de sanciones civiles y otros 139.908 dólares para cubrir los costos de la investigación. Además, la compañía se comprometió a reforzar sus controles internos para que los empleados verifiquen el peso y el precio de los productos en las tiendas de California.

Del monto total, el condado de Santa Clara recibirá 1,375 millones de dólares. El acuerdo involucra también a las fiscalías de San Diego, San Bernardino y Sonoma, que participaron en la investigación y la presentación de la demanda.

Un antecedente que se repite

No es la primera vez que Walmart enfrenta este tipo de acusaciones en California. En 2012, la compañía acordó pagar 2,1 millones de dólares por presuntamente cobrar de más a los clientes y no cumplir con un fallo de 2008 que exigía corregir errores de precios en las cajas.

En esta ocasión, el fiscal de Santa Clara, Jeff Rosen, subrayó que el cumplimiento de la ley es una obligación básica: “Cuando un cliente lleva un producto a la caja, el precio debe ser correcto. California lo espera, mi oficina lo espera, y aplicaremos la ley para asegurarnos de ello”, consideró.