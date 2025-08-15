La crema de L'Óréal para pieles maduras con colágeno y niacinamida que Walmart puso en oferta en EEUU
Este hidratante nocturno promete reafirmar y mejorar el tono de la piel.
L'Oréal Paris Age Perfect Night Moisturizer Tono Uniforme Antienvejecimiento es una crema nocturna, pensada para pieles maduras, que combina péptidos de colágeno y niacinamida para hidratar, reafirmar y mejorar el tono mientras duermes. Está disponible en Walmart de Estados Unidos por 15.97 dólares, lo que representa un ahorro de 8.02 frente a su precio regular de 23.99 dólares.
Una crema hidratante de L'Oréal para pieles maduras
Este hidratante anti-flacidez viene en presentación de 2.5 oz y está formulado para retensar y rehidratar la piel durante las horas de descanso. Además, es libre de parabenos, aceites minerales y tintes, y fue probado por dermatólogos para garantizar su seguridad.
También se recomienda como complemento del Age Perfect Colágeno Hidratante de Día Experto SPF 30 de la misma línea.
Opiniones de quienes la compraron en Walmart
Los usuarios destacan su efectividad y textura ligera. Una mujer comentó: "No hay sensación grasosa en absoluto. La aplico después de mi suero y también en el cuello".
Otra usuaria consideró: "Es muy hidratante. Mi piel amanece suave, incluso en invierno, y ha mejorado mis arrugas y líneas finas".
"Es perfecta para usar de noche y también bajo el maquillaje. No es pegajosa y ofrece pequeños resultado antiarrugas", escribió otra mujer sobre la crema de L'Oréal.
Dónde encontrarla
Esta crema puede adquirirse a través de la página web de Walmart en Estados Unidos, aprovechando el precio especial de 15.97 por tiempo limitado al comprar online.