Un autobús escolar de primaria con 43 pasajeros vuelca en Texas: "Es muy triste que esto ocurra el primer día de clases"

El comienzo del nuevo año escolar en Estados Unidos comenzó con un accidente que conmocionó a todo el país. Un autobús escolar de una primaria de Texas que llevaba 43 pasajeros volcó en una carretera rural al norte de Austin durante el primer día de clases. El incidente dejó varios heridos, incluidos menores, y movilizó a equipos de emergencia locales, según informó los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis (ATCEMS) a través de un hilo oficial en X.

¿Qué pasó con el autobús escolar de una primaria en Austin, Texas?

La información oficial de ATCEMS confirma que el vehículo perteneciente al distrito escolar de Leander transportaba a 42 niños y un adulto cuando se produjo el vuelco en Nameless Road. Según NBC News, diez personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas nueve estudiantes y el conductor. De acuerdo con los reportes, un menor sufrió una lesión considerada de riesgo vital, otros dos niños tuvieron heridas graves (aunque no de riesgo mortal), y el resto de los afectados presentó lesiones leves.

Autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas señalaron que el autobús, un modelo 2024, equipado con cinturones de seguridad, se salió del camino por el lado derecho en una curva y terminó volcando. La causa del accidente está bajo investigación.

El primer día de clases marcado por un accidente

El superintendente del distrito escolar, Bruce Gearing, describió el dolor de la comunidad: “Esta parte de nuestra familia de Leander ISD ya ha pasado por mucho este verano con las inundaciones, y esta tragedia en la tarde del primer día de clases realmente nos rompe el corazón”. También aseguró que brindarán apoyo a los estudiantes y sus familias.

New images and info from the Leander ISD bus crash

New images and info from the Leander ISD bus crash

42 Students on board & one adult driver. — rudy koski (@KoskionFOX7) August 13, 2025

Las imágenes compartidas por los equipos de emergencia y la cobertura de medio locales muestran el autobús escolar volteado, mientras las autoridades trabajan en la zona.

A su vez, ATCEMS habilitó un centro de reunificación en la iglesia Round Mountain Baptist para atender a los alumnos que no requirieron hospitalización y pidió a la población mantenerse alejada del área del accidente.