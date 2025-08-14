Duro golpe contra Rusia: Moscú prohíbe las llamadas de Telegram y WhatsApp por uso en "actividades terroristas"

Crece la tensión digital entre Rusia y las grandes plataformas de comunicación extranjeras. Ahora, Moscú prohíbe las llamadas de Telegram y WhatsApp al acusar a estas aplicaciones de no colaborar con las autoridades en investigaciones de fraude y "actividades terroristas", según informó el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia.

Rusia prohíbe llamadas en Telegram y WhatsApp por incumplir la ley

La medida se aplica solo a las llamadas, que desde el 11 de agosto dejaron de funcionar en Telegram y presentan fallas graves en WhatsApp, de acuerdo con verificaciones realizadas por Reuters.

“Con el fin de contrarrestar a los criminales, se están tomando medidas para restringir parcialmente las llamadas en estos mensajeros extranjeros”, citó la agencia Interfax a Roskomnadzor.

El gobierno de Rusia asegura que las compañías han ignorado pedidos reiterados para frenar el uso de sus servicios en casos de fraude y terrorismo. El ministerio, también advirtió que la restricción podría levantarse únicamente si cumplen con la legislación local. Esto podría implicar la apertura de oficinas legales en Rusia y cooperar de forma plena con las autoridades gubernamentales.

Moscú apuesta por una alternativa nacional

El presidente Vladímir Putin está buscando una aplicación estatal que funcione integrada con servicios oficiales. Según el gobierno, este desarrollo busca consolidar la soberanía digital y reducir la dependencia de plataformas extranjeras como WhatsApp y Telegram. Algunos críticos advierten que la app del estado ruso podría vigilar la actividad de los usuarios y reemplazar los servicios actuales.

Mientras tanto, Meta, dueña de WhatsApp, no se ha pronunciado al respecto. Por otro lado, Telegram señaló que los medios rusos utilizan herramientas de inteligencia artificial para eliminar millones de mensajes dañinos cada día.