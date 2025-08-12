Confirmado: La serie de requisitos que el Gobierno de EEUU revisa para otorgar la ciudadanía estadounidense

La investigación sobre los antecedentes penales es uno de los rubros más importantes. Grok

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), realiza un exhaustivo proceso de revisión antes de aprobar la ciudadanía a un solicitante. Esta investigación no se limita a verificar documentos, sino que incluye análisis de antecedentes penales, evaluaciones de conducta y otras verificaciones que determinan si la persona cumple con los estándares legales y morales para convertirse en ciudadano estadounidense.

Aspectos que revisa el USCIS en cada solicitante

Entre las verificaciones que el USCIS realiza para decidir si una persona califica para la naturalización, destacan las siguientes:

Verificación de antecedentes penales : Se realiza a través de una cita de biometría , donde se toman huellas dactilares, fotografía y firma del solicitante. Esta información se envía al FBI para confirmar si existen registros criminales a nivel local, estatal o federal, incluyendo arrestos o condenas pasadas que puedan afectar la elegibilidad.

Name Check del FBI: Consiste en una búsqueda detallada del nombre del solicitante, incluyendo variaciones y posibles alias, dentro de la base de datos central del FBI. El objetivo es detectar cualquier coincidencia con investigaciones abiertas, antecedentes o registros que puedan suponer un riesgo o incumplir requisitos legales.

Controles interinstitucionales : USCIS coordina con otras agencias gubernamentales, como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado , para confirmar la información migratoria, verificar la veracidad de documentos y detectar posibles amenazas a la seguridad nacional.

Evaluación de buen carácter moral : Se analiza si el solicitante ha demostrado conducta ética y respeto por la ley durante el período de evaluación (generalmente 5 años, o 3 años si está casado con un ciudadano estadounidense). Se consideran factores como historial criminal, cumplimiento de obligaciones fiscales, honestidad en los procesos migratorios y participación comunitaria.

Entrevista personal y pruebas: Un oficial de USCIS revisa el historial migratorio, el tiempo de residencia y la presencia física en el país. Además, evalúa el dominio del inglés y los conocimientos cívicos mediante un examen oficial. Durante la entrevista, también se valoran la coherencia en las respuestas y el nivel de compromiso con los valores constitucionales de Estados Unidos.

¿Por qué son tan relevantes estas verificaciones?

Cada uno de estos pasos garantiza que el nuevo ciudadano estadounidense cumpla con los principios legales, éticos y de integración social que exige el país. La evaluación del buen carácter moral es especialmente importante, pues refleja el compromiso del solicitante con la ley y con los valores de la nación.

Asimismo, las verificaciones de seguridad buscan proteger a la comunidad, asegurando que quienes obtengan la ciudadanía lo hagan de forma legítima y sin representar un riesgo.

La naturalización es un proceso riguroso que busca reconocer a quienes han demostrado su compromiso con Estados Unidos, tanto en el cumplimiento de la ley como en su integración social y cultural. Conocer estos requisitos y prepararse para cada etapa puede marcar la diferencia para quienes aspiran a convertirse en ciudadanos, asegurando un proceso más claro, seguro y exitoso.