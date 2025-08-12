Brutal tiroteo masivo en un supermercado Target de Texas: “Tuvimos mucha suerte, pero otras personas no”

Un brutal tiroteo en el estacionamiento de un supermercado Target en Austin, Texas, dejó un trágico saldo de tres víctimas mortales, entre ellas un niño pequeño. La tragedia ocurrió en plena jornada de compras, previo al regreso a clases. Según la policía, el agresor fue detenido tras una peligrosa persecución que terminó a varios kilómetros del lugar.

Tres muertos y un detenido tras el ataque en un Target de Austin

De acuerdo con información de AP News, la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis declaró que el sospechoso es un hombre de unos 30 años con "antecedentes de salud mental". El hombre abrió fuego en el estacionamiento del supermercado Target, en donde mató a dos adultos y a un niño. Una de las víctimas se cree que sería la propietaria del vehículo que el atacante robó para escapar del lugar de los hechos.

Durante la huida, el hombre chocó el auto robado y se llevó otro de una concesionaria, hasta que la policía lo detuvo con una pistola eléctrica, en el sur de la ciudad, a unos 32 kilómetros del lugar del tiroteo.

Three people are dead after a shooting at a north Austin Target, according to police. The suspect is in custody.

STORY: https://t.co/BeSZ23RiyK pic.twitter.com/XtyQqnQjgN — CBS Austin (@cbsaustin) August 11, 2025

Testigos relatan lo ocurrido tras el brutal tiroteo en un Target de Austin, Texas

Según AP News, Lonnie Lee, de 22 años, relató que horas antes había estado en el Target con su hermana y al regresar para continuar con las compras vio la zona acordonada. “Tuvimos mucha suerte, pero otras personas no”, expresó conmovida.

El alcalde Kirk Watson calificó el hecho como “un acto repugnante y cobarde de violencia armada”. Por su parte, la cadena Target lamentó profundamente lo ocurrido y anunció que ofrecerá apoyo psicológico a su personal en Austin.

En un local cercano de Jiffy Lube, los empleados cerraron de inmediato las puertas de la tienda. Paul Smith, trabajador del lugar, dijo: “Acababa de volver del Target como un minuto antes” de lo ocurrido y relata que vio a la gente huyendo con pánico.

Por otro lado, en X, el senador demócrata de Texas, Roland Gutiérrez, posteó "Deberíamos poder ir a comprar los artículos para la vuelta a clases en paz, pero las imprudentes leyes republicanas sobre armas nos mantienen en peligro".