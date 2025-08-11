Un joven latina revela cuál es el outlet con los precios más bajos en California: “Quedé sorprendida al ver estos precios”

La usuaria de TikTok reveló tenía en mente que en Texas existe una mayor diversidad de ofertas. Generada con IA

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, que se volvió viral en pocas horas, la joven mexicana Mariana Licea compartió su experiencia de compras en uno de los outlets más reconocidos de Estados Unidos: el San Francisco Premium Outlets. Según relata en la publicación, visitó el lugar junto a su novio y quedó sorprendida al encontrar prendas a precios muy bajos, incluso por menos de un dólar, algo que no esperaba fuera de Texas, donde pensaba que estaban las mejores ofertas.

La experiencia de compras que sorprendió a una joven latina

De acuerdo con la narración de Mariana Licea en TikTok, la visita al San Francisco Premium Outlets le dejó claro que en California también se pueden encontrar grandes gangas. Contó que halló pantalones a menos de 1 dólar, aunque aclaró que no todas las tiendas tenían precios tan bajos.

Aun así, mencionó que varias ofrecían descuentos atractivos, especialmente en ropa para hombre, donde su novio encontró más promociones.

La joven también destacó que este outlet recibe incluso autobuses turísticos y que su ubicación lo hace accesible para quienes visitan San Francisco, ya que está a unos 40 minutos del centro de la ciudad. Para ella, fue una grata sorpresa descubrir la variedad de marcas y las oportunidades de ahorro que ofrece el complejo.

Un vistazo al San Francisco Premium Outlets

El San Francisco Premium Outlets es el centro comercial outlet más grande de California, con más de 180 tiendas que incluyen marcas de lujo como Prada, Gucci, Versace, Coach y Burberry, así como opciones populares como Nike, The North Face, Kate Spade New York y Michael Kors. También cuenta con tiendas poco comunes en otros outlets, como Disney Outlet Store, Lululemon y Allbirds.

Ubicado en Pleasanton, en la región del Valle de Livermore, este complejo al aire libre ofrece un entorno ideal para pasear, especialmente en primavera y verano. Además, dispone de diversas comodidades: patio de comidas, baños con cambiadores, salón para madres lactantes, espacio de juegos para niños, cajeros automáticos, estacionamiento gratuito, conexión wifi, fuentes de agua potable y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

El San Francisco Premium Outlets abre de 10:00 a 20:00 horas y se puede llegar fácilmente en auto, tren o autobús. Desde San Francisco, la ruta más directa es tomar la I-580 hasta la salida 48. En transporte público, la opción es llegar en BART a la estación East Pleasanton/Dublin y luego tomar el autobús Wheels, que hace paradas diarias en el complejo.

La experiencia compartida por Mariana Licea en TikTok no solo resalta las ofertas puntuales que se pueden encontrar, sino también el atractivo turístico de este centro comercial, que combina compras, accesibilidad y un ambiente pensado para todo tipo de visitantes.