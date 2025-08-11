Alerta: La dura medida que el IRS está ejecutando en contra de la población inmigrante en Estados Unidos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) habría comenzado a compartir información confidencial de contribuyentes con autoridades migratorias de Estados Unidos. De acuerdo con lo revelado por CNN, esta acción tiene como objetivo apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la localización de inmigrantes indocumentados.

Qué implica el inicio del intercambio de datos entre el IRS e ICE

Este paso marca el inicio práctico de un acuerdo firmado meses atrás entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como parte del plan masivo de deportaciones impulsado por el presidente Donald Trump. La medida ha generado debate por el volumen de datos y por el fin exclusivamente migratorio de su uso.

De acuerdo con CNN, el intercambio incluye información como nombres, direcciones y datos fiscales de personas que, según el DHS, enfrentan órdenes finales de deportación o están bajo investigación criminal federal. El envío de estos datos comenzó tras la presión directa de la administración Trump para activar el acuerdo.

Los registros permitirán a las autoridades confirmar domicilios y ubicar a personas específicas, aunque la cantidad compartida ha sido menor a lo esperado. ICE solicitó información de 1,23 millones de individuos, pero menos del 5% coincidió plenamente con los datos del IRS, lo que generó inconformidad en la Casa Blanca.

Los primeros pasos del IRS en su colaboración con ICE

El acuerdo fue firmado en abril como parte de una estrategia más amplia para aumentar las deportaciones. Si bien el IRS ha compartido datos antes por motivos legales específicos, CNN señala que nunca lo había hecho en volúmenes tan grandes ni con un objetivo migratorio a gran escala.

Tradicionalmente, el IRS ha mantenido una política de confidencialidad estricta con la información de todos los contribuyentes, incluyendo a inmigrantes indocumentados.

Muchos de ellos se registraban y pagaban impuestos con la convicción de que sus datos no serían utilizados para acciones migratorias, lo que les permitía demostrar arraigo y cumplir con obligaciones fiscales. Esta confianza era clave para la recaudación de miles de millones de dólares anuales.

Con esta nueva medida, expertos y defensores advierten que podría producirse un “efecto de enfriamiento”, en el que numerosos inmigrantes eviten presentar declaraciones por temor a ser detectados por las autoridades migratorias. Esto no solo afectaría la economía de los hogares inmigrantes, sino que también podría reducir significativamente los ingresos fiscales del país.

Además, existe el riesgo de que se erosione la relación de cooperación que el IRS ha mantenido durante décadas con comunidades vulnerables, debilitando una estrategia que históricamente ha favorecido tanto al sistema fiscal como a la estabilidad social.