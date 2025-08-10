La moderna bicicleta fija que Walmart rebajó en EEUU por más de 230 dólares y es ideal para entrenar en casa

La moderna bicicleta fija profesional que Walmart rebajó en Estados Unidos por más de 230 dólares y es ideal para entrenar en casa Freepik

Walmart EEUU lanzó un fuerte descuento en una moderna bicicleta fija profesional de la marca Pooboo. El producto es perfecto para quienes buscan hacer ejercicio de manera efectiva, sin salir de casa. Esta superoferta de Walmart ha generado gran interés entre los apasionados del mundo del fitness que buscan entrenar en su hogar, sin gastar una fortuna.

¿Cuál es la bicicleta fija rebajada por Walmart en EEUU?

La Pooboo Professional Indoor Cycling Bike es la bicicleta fija que Walmart puso en oferta exprés en Estados Unidos. Su precio original era de 399.99 dólares, pero ahora se consigue por apenas 168.99 dólares, lo que representa un ahorro de 231 dólares, según figura en el sitio oficial de Walmart.

Esta bicicleta fija de calidad profesional destaca por su estructura robusta, volante bidireccional de 40 libras, asiento y manillar ajustables, y un sistema de transmisión por correa silencioso.

Además, soporta hasta 350 libras de peso y cuenta con monitor LCD que muestra velocidad, tiempo, distancia, calorías y pulso.

Captura de pantalla de Walmart Walmart

Entre sus ventajas principales:

Conectividad Bluetooth con app gratuita para registrar tus rutinas o competir.

Diseño silencioso , ideal para departamentos o entrenar sin interrumpir a otros.

Soporte para dispositivos móviles, perfecto para seguir clases o ver contenido mientras pedaleas.

¿Qué dicen quienes ya la compraron en Walmart?

Las opiniones son en su mayoría positivas. Con una calificación de 4.4 estrellas basada en 691 valoraciones, muchos usuarios destacaron su firmeza, facilidad de uso y utilidad para rutinas intensas.

Una clienta comentó: “Esta bicicleta es sólida y he tenido entrenamientos intensos con ella. El asiento es un poco duro al frente, pero todo lo demás ha sido excelente”.

Otra usuaria remarcó: “Pooboo respondió rápidamente a mi correo electrónico. Funciona perfecta”.