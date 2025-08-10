El juego de pesas que está de oferta en Walmart a tan solo 34.99 dólares y te ayudará a ejercitarte en casa

En Estados Unidos, muchos eligen entrenar desde casa, ya que de esta forma pueden hacer deporte sin complicar su presupuesto o su rutina. Pensando en eso, Walmart lanzó una imperdible oferta en un completo juego de pesas de la marca BalanceFrom. Está disponible online por solo 34.99 dólares, un precio que tiene casi 20 dólares de descuento en su valor original.

Este set de pesas rusas cuesta solo 34.99 dólares en Walmart

Con este producto, podrás sumar ejercicio y fitness a tu rutina diaria, ya que el set incluye cuatro pesas tipo kettlebell de 5, 10, 15 y 20 libras, lo que suma un total de 50 lbs.

Viene con recubrimiento de vinilo, lo que mejora el agarre y la resistencia. Además, tiene base plana, lo que facilita su almacenamiento y uso seguro en casa.

Según la explicación de la tienda, este tipo de pesas rusas exige mayor equilibrio y control muscular que otros entrenamientos, lo que ayuda a mejorar la estabilidad y trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo. Es ideal para quienes practican deporte o quieren una rutina más dinámica.

El juego de pesas rusas de Walmart. Walmart

Este juego de pesas estaba a 54.90 dólares, pero ahora cuesta 34.99 dólares, lo que representa un ahorro de 19.91 dólares. Disponible en la tienda online de Walmart, con devoluciones sin costo por 90 días.

Opiniones positivas sobre este producto

Con más de 3,000 calificaciones y una calificación promedio de 4.3 estrellas, el producto es uno de los más valorados de la plataforma entre los artículos de deporte.

Una compradora escribió: “La manija es fácil de agarrar incluso cuando uno suda. El fondo plano es bueno y se sostiene fácilmente por sí solo. El peso se muestra claramente”.

Otra usuaria comentó: “Me gusta la variedad que obtienes para hacer los diferentes tipos de entrenamientos que deseas realizar”.