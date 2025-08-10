El ICE no se detiene y está reclutando a todos los “estadounidenses patriotas” que se quieran unir

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos anunció una campaña masiva para sumar a más agentes a sus filas con promesas de jugosos beneficios económicos y la eliminación de requisitos que antes limitaban el ingreso. Según informó NBC News, el plan busca cumplir con la meta del gobierno de Donald Trump de aumentar la capacidad de deportación y reforzar la seguridad fronteriza.

ICE ofrece incentivos para atraer a “estadounidenses patriotas”

La agencia confirmó que está reclutando a quienes se quieran unir sus filas. Para ello, ofrece hasta 50,000 dólares en bonos de ingreso distribuidos en tres años, pagos de hasta 60,000 dólares en préstamos estudiantiles y beneficios de jubilación. Además, eliminó los límites de edad para postularse.

La iniciativa contó con el respaldo del actor Dean Cain, recordado por su papel de Superman en Lois & Clark: The New Adventures of Superman, quien afirmó: “Sentí que era importante unirme a nuestros oficiales para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, y no solo hablar de ello. Por eso, me uní”.

Impacto en la seguridad pública

Algunos expertos en inmigración citados por NBC News advierten que esta expansión podría afectar otras áreas críticas de seguridad, ya que más oficiales no necesariamente se traducen en mayor seguridad, especialmente, cuando casi la mitad de las personas bajo custodia de ICE no tiene antecedentes penales.

También existe inquietud por el traslado de personal de otras agencias como la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) e incluso la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Según reveló NBC News, el plan del Departamento de Seguridad Nacional ya implica la reubicación de más de 5,000 empleados de distintas fuerzas federales, lo que incluye también agentes del Servicio de Alguaciles y del Servicio de Impuestos Internos, en un intento por reforzar los operativos del ICE.

Según Jason Houser, quien ocupó altos cargos en el Departamento de Seguridad Nacional durante las presidencias de Obama y Biden, expresó preocupación al respecto y dijo: "estamos alejándonos de lo que realmente mantiene a las personas seguras”.