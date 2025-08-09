Ni KFC ni Popeyes: este es el pollo frito favorito de Texas que es un éxito en Estados Unidos

Este es el pollo frito favorito de Texas que es un éxito en Estados Unidos Freepik

Gus's World Famous Fried Chicken se ganó un lugar en el corazón de Estados Unidos, y está conquistando paladares en distintos rincones del país con su receta secreta y su sabor auténtico. Para muchos, esta cadena supera ampliamente a otras más populares como KFC o Popeyes.

Cuál es el mejor pollo frito de Estados Unidos

Esta cadena de pollo frito, que tiene presencia en 13 estados, nació como un restaurante familiar en la pequeña ciudad de Mason, Tennessee. Desde 1953, Gus's se mantuvo fiel a su esencia: pollo fresco, rebozado a mano y preparado al momento. Todo basado en la receta original que Vernon “Gus” Bonner heredó de sus padres, Maggie y Napoleon Vanderbilt.

Lejos del modelo de franquicia masiva, Gus’s apuesta por la experiencia local. En Texas están la mayoría de sus locales, que tienen mesas de madera y manteles a cuadros, que te hacen sentir en un restaurante de pueblo.

El sabor que pone a Gus’s por encima de sus competidores

En el menú se puede encontrar pollo frito con guarniciones clásicas del sur. Entre las entradas se destacan los tomates verdes fritos, las okras y los pickles rebozados. Los platos principales incluyen piezas de pollo acompañadas de pan blanco, porotos horneados y ensalada de col.

Una de las grandes estrellas del menú es el pollo caliente estilo sureño, con una piel crujiente que cubre carne jugosa y tierna.

Un fenómeno que sigue creciendo

Desde que abrió su segundo local en Memphis en 2001, Gus’s expandió su influencia sin perder su esencia. Aunque no tiene la visibilidad internacional de otras cadenas, sitios especializados como The Takeout lo nombran como el mejor pollo frito de Estados Unidos.