Duro enfrentamiento político en Texas: Greg Abbot dispara contra los demócratas que "huyeron" del estado

El clima político en Texas se tensó al máximo después de que más de 50 legisladores demócratas abandonaran el estado y "huyeran" a otros puntos de Estados Unidos para frenar el avance de una ley de redistribución de distritos impulsada por la mayoría republicana. El gobernador Greg Abbott aseguró que no piensa ceder y que usará todos los recursos legales para forzar el regreso de los legisladores, según informó NBC News.

Greg Abbott asegura que habrá arrestos si los demócratas regresan a Texas

El mandatario republicano afirmó que ya están buscando y preparando arrestos para los demócratas ausentes. Abbott dijo en una entrevista con NBC News, realizada en la mansión del gobernador en Austin, que están "en el proceso de buscar y preparar el arresto de demócratas que puedan estar en Texas o en otro lugar”.

También advirtió que convocará "sesión especial tras sesión especial" hasta que la propuesta se apruebe, incluso si eso significa extender el conflicto.

La ausencia de los legisladores bloquea tanto el proyecto de redistribución, como también otras medidas como la ayuda a comunidades afectadas por las inundaciones recientes. Abbott acusó a sus opositores de “dar la espalda a sus electores” y adelantó que podrían perder sus cargos si no regresan.

We have an agenda to pass priorities critical to Texans, and we will get it done.



I’ll call special session after special session—no matter how long it takes—until the job is finished. pic.twitter.com/0hE0mABfGz — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 8, 2025

La batalla por el mapa electoral y la respuesta demócrata

El plan republicano busca redibujar el mapa para aumentar sus escaños, lo que podría darles el control de hasta 30 de los 38 distritos en el Congreso. Abbott defendió esta movida alegando que “los hechos y la ley han cambiado” desde el último trazado en 2021.

Frente a la ofensiva del gobernador, el líder demócrata Gene Wu, uno de los que dejó el estado, rechazó las acusaciones y sostuvo: “Negarle al gobernador el quórum no fue abandonar mi cargo; fue cumplir con mi juramento”.

“Estos demócratas son la antítesis de lo que es un texano. Cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de pelear, huyen. Son desertores. Son cobardes, y su cobardía hará que los saquen del cargo”, disparó Abbott en sus declaraciones a NBC News.