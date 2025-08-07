Por menos de 200 dólares: Target rebajó en EEUU una cinta de correr con control remoto ideal para usar mientras trabajas

Target rebajó en EEUU una cinta de correr con control remoto ideal para usar mientras trabajas ChatGPT

Target lanzó una oferta online que llamó la atención de quienes buscan ejercitarse mientras trabajan. Se trata de la Walking Pad con control remoto y pantalla LED, que ahora se consigue por 169,99 dólares, frente a su precio regular de 569,99 dólares, lo que representa un descuento del 70%.

Características principales del producto para hacer ejercicio

Esta cinta de correr está diseñada para colocarse bajo el escritorio y cuenta con motor de 2,25 caballos de fuerza, capaz de soportar hasta 265 libras de peso y funcionar con un nivel de ruido menor a 45 decibeles. Ofrece velocidades de 0,6 a 3,8 mph y ajuste manual de inclinación para variar la intensidad del entrenamiento.

Pantalla LED con datos de velocidad, tiempo, distancia y calorías.

Control remoto para encender, apagar y ajustar la velocidad.

Cinta de 7 capas antideslizante para proteger articulaciones.

Área de caminata de 38,5” x 16” .

Diseño portátil con ruedas incorporadas y solo 6 pulgadas de grosor para fácil almacenamiento.

La cinta de correr es ideal para utilizarla en el hogar Target

Cuáles son las condiciones de compra y devoluciones en Target

El producto está disponible únicamente para compra online en Target y puede devolverse en tienda o por correo dentro de un plazo de 90 días sin costo. Está disponible en colores gris, negro y rosa.

Con esta promoción, los compradores pueden ahorrar 400 dólares y sumar un equipo práctico que combina ejercicio y trabajo diario.