Alerta, migrantes indocumentados: Trump solicitó un censo “de alta precisión” para ciudadanos

Esta mañana, el presidente Donald Trump ordenó iniciar un censo “de alta precisión” en Estados Unidos, en el que quiere excluir expresamente a los migrantes indocumentados. El mandatario explicó esta iniciativa se hará con los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, según el comunicado compartido en Truth Social.

Esta mañana, Trump escribió en su cuenta de Truth Social: "He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo censo de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024. Las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos no serán contabilizadas en el censo".

Según USA Today, esto se aleja del procedimiento vigente, que incluye a todos los habitantes del país sin importar su estatus migratorio.

"¡Gracias por su atención!", finalizó el mandatario.

Qué puede cambiar si se aprueba este censo exclusivo para ciudadanos

El censo es clave para definir la representación en el Congreso y la distribución de fondos federales. Según USA Today, actualmente, la web del Censo Bureau menciona lo siguiente: “La Oficina del Censo de Estados Unidos recopila datos de todos los nacidos en el extranjero que participan en sus censos y encuestas, sin importar su estatus legal. Por lo tanto, los migrantes no autorizados están incluidos de forma implícita en las estimaciones de la población total nacida en el extranjero”.

A raíz de la solicitud de Donald Trump, millones de migrantes indocumentados quedarían fuera de los números oficiales de Estados Unidos, lo que podría modificar por completo el mapa político del país.