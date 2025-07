Adiós Walmart: el supermercado de EE.UU. que sumó grandes descuentos para los clientes que cumplan este requisito

Kroger, el operador de supermercados más grande de Estados Unidos por ingresos, dio un paso importante en su estrategia comercial para atraer a un sector olvidado de su clientela. Aunque Walmart sigue liderando en ventas generales de comestibles, Kroger domina el mercado cuando se trata exclusivamente de supermercados. Con más de 2.700 tiendas distribuidas en 35 estados, la cadena decidió innovar pensando en los clientes que no usan teléfonos inteligentes.

Descuentos sin smartphone: una apuesta de Kroger por la accesibilidad

Durante años, los consumidores sin acceso a dispositivos móviles quedaron excluidos de las populares ofertas digitales. Kroger fue blanco de críticas por depender de cupones que solo pueden activarse en su aplicación móvil. Sin embargo, la compañía decidió revertir esa tendencia con un nuevo sistema de descuentos accesible desde las tiendas físicas.

La nueva propuesta consiste en ofrecer descuentos en tienda a través de folletos impresos disponibles en la entrada y en los mostradores de atención al cliente. Estos impresos incluyen un código de barras único que los compradores pueden escanear en la caja para acceder a todas las ofertas semanales conocidas como “Weekly Digital Deals”, sin necesidad de tener una cuenta digital ni usar una app.

Este cambio busca beneficiar especialmente a los adultos mayores, quienes en muchos casos se vieron excluidos del sistema digital de recompensas. Al eliminar la barrera tecnológica, Kroger espera aumentar su base de clientes leales y diferenciarse aún más frente a competidores como Walmart, que aún no implementaron medidas similares de forma amplia.

Una estrategia que puede cambiar las reglas del juego para los supermercados en Estados Unidos

Con sede en Cincinnati, Ohio, Kroger sigue ampliando su influencia en el sector minorista. Su nueva política de descuentos accesibles se perfila como una herramienta poderosa para fidelizar a un público que valora la simplicidad y la atención personalizada. Este tipo de acciones también puede representar un alivio para comunidades con menor acceso a tecnología o conectividad, reforzando el compromiso de la cadena con la inclusión.

Además, al mantener el formato de “Weekly Digital Deals” en una versión física, Kroger asegura que todos sus clientes puedan aprovechar las promociones vigentes sin importar su nivel de familiaridad con la tecnología. Esta decisión, aparentemente simple, podría tener implicaciones significativas para el futuro del comercio minorista en el país.

Con esta estrategia, Kroger no solo responde a una demanda creciente, sino que también envía un mensaje claro: los beneficios no deben depender del acceso a un teléfono inteligente. En una nación donde millones de personas, especialmente mayores, aún no manejan dispositivos móviles de forma habitual, ofrecer alternativas físicas puede marcar una gran diferencia.