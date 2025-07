"Cumple con todos los estándares requeridos": Estados Unidos defiende al centro de detención Alligator Alcatraz

El gobierno de Estados Unidos salió a hablar sobre las duras críticas recibidas por las condiciones del centro de detención Alligator Alcatraz. La polémica instalación en medio de los Everglades de Florida se utiliza para albergar decenas de migrantes e inmigrantes indocumentados. Sin embargo, se han reportado situaciones extremas en el lugar, y familiares y abogados denuncian tratos inhumanos. Desde el gobierno aseguran que el centro “cumple con todos los estándares requeridos”.

El gobierno defiende el centro Alligator Alcatraz en medio de denuncias por condiciones inhumanas

A pesar de los múltiples testimonios sobre comida en mal estado, falta de higiene y calor insoportable en Alligator Alcatraz, Stephanie Hartman, portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, afirmó que las acusaciones son “completamente falsas” y que el sitio está “en buenas condiciones y cumple con todos los requisitos”, según recogió la agencia EFE.

La defensa recogió relatos de migrantes, como Vladimir Miranda, un cubano con permiso temporal detenido en Orlando, Florida, cuya pareja denunció que “no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a abogado”. Otros detenidos aseguran que reciben poca comida, no tener artículos de higiene y estar rodeados de mosquitos, calor y humedad.

Los testimonios de Alligator Alcatraz

Leamsy Izquierdo, un artista arrestado recientemente en Miami, Florida, dijo a los medios que lleva días sin bañarse y que las luces permanecen encendidas sin descanso. La situación ha sido comparada por algunos defensores como un experimento con “ratas de laboratorio”.

La abogada Gina Fraga relató que sus clientes usan cubetas para asearse. Además, el abogado Phillip Arroyo, que representa a un beneficiario de DACA (programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), advirtió sobre la incomunicación forzada y la violación de derechos civiles.

La construcción del centro Alligator Alcatraz costó más de 600 millones de dólares, según datos filtrados de la FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Aunque el centro, que está en una zona pantanosa rodeada de caimanes, se presentó como una “solución temporal”, las condiciones inhumanas preocupan a la comunidad.