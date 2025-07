"Las cosas ocurrirán así": el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anticipa el inicio de la Tercera Guerra Mundial

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanzó una advertencia inquietante sobre cómo podría iniciar la Tercera Guerra Mundial. En una entrevista con The New York Times, explicó que el mundo enfrenta un escenario potencial de ataques simultáneos por parte de Rusia y China, con Estados Unidos en el centro de una posible crisis internacional global.

¿Cómo anticipa Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que será el comienzo de la Tercera Guerra Mundial?

Mark Rutte cree que si China decide avanzar sobre Taiwán, lo hará con el respaldo coordinado del Kremlin. “Las cosas ocurrirán así”, señaló el jefe de la OTAN, y describió una posible estrategia que incluye un doble frente.

Según lo difundido por The Sun U.S., en palabras de Rutte, Xi Jinping no se moverá sin antes llamar a Vladímir Putin y pedirle que ataque territorio de la OTAN en Europa para "distraer a Occidente".

Este escenario, que calificó como el más posible y probable de todos, implicaría un conflicto casi instantáneo entre potencias nucleares, con un fuerte impacto para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

Rutte advierte sobre Rusia

En paralelo a su análisis, Rutte alertó que Rusia está rearmándose a una velocidad sin precedentes en la historia reciente.

"Tenemos un enorme desafío geopolítico entre manos. Ahora están produciendo tres veces más munición en tres meses de lo que toda la OTAN produce en un año", advirtió Rutte.

Rutte cree que para evitar un conflicto de escala mundial, habría que centrarse en estos tres ejes:

Aumentar el presupuesto militar de todos los países miembros. Fortalecer la alianza entre la OTAN y el Indo-Pacífico. Impulsar la cooperación en la industria de defensa e innovación

Además, el informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, con sus iniciales en inglés) coincide con esta visión del secretario general de la OTAN. Allí, mencionan que Rusia podría estar en condiciones de desplegar un ejército en pie de guerra hacia 2027.