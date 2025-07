Sennett Devermont, el influencer que usa sus redes sociales para alertar sobre redadas: “Me parte el corazón”

Sennett Devermont, conocido en redes sociales como @mrcheckpoint_, se ha convertido en una figura clave para comunidades migrantes del sur de California. Con una comunidad de casi 420,000 seguidores, Sennett utiliza su plataforma para alertar en tiempo real sobre redadas y operativos migratorios del ICE. Tal es su impacto que gracias a sus publicaciones, diversas personas han podido hallar a familiares y conocidos.

Las redes sociales como sistema de alerta comunitaria

A través de su cuenta de Instagram y otras plataformas, Devermont comparte ubicaciones exactas, horarios y videos en vivo de redadas migratorias. Su contenido se construye con base en reportes ciudadanos, principalmente, y su vigilancia y la de sus colaboradores en las calles.

De acuerdo con el medio KTLA, quien platicó con el también activista, estas alertas han servido para que familias eviten situaciones de riesgo o puedan actuar con rapidez en momentos críticos.

“Me parte el corazón ver cómo arrestan a personas que solo quieren trabajar y cuidar a sus hijos”, expresó en una entrevista previa, recogida por otros medios como La Nación.

El impacto de su trabajo es palpable. Muchas personas han tenido la oportunidad de localizar familiares gracias a sus publicaciones: "Compartí el vídeo y alguien dice: '¡Ese es mi sobrino! No sabíamos dónde estaba. Ni siquiera nos dimos cuenta de que esto había ocurrido si no fuera por este vídeo'", declaró Devermont.

KTLA subraya que, a pesar de las críticas por parte de sectores conservadores, Devermont sostiene que su labor no interfiere con la ley, sino que defiende derechos humanos básicos y fomenta una comunidad informada y protegida.

Always for the People: una fundación al servicio de la justicia social

Además de su presencia digital, Devermont también es fundador de la organización Always for the People, una fundación dedicada a causas de justicia social, especialmente en áreas como el abuso policial, la discriminación y el apoyo a personas sin hogar.

La organización ofrece asesoría legal, donaciones comunitarias y acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos.

KTLA destaca que la fundación es una extensión de su trabajo en redes, pero con alcance directo en las calles y en programas de impacto social. “Todo lo que hago es por la gente, por los que no tienen voz”, ha dicho Devermont, reafirmando su compromiso con una comunidad más justa y consciente.