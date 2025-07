La impactante declaración de un empleado de Walmart: "siento culpa por lo que estamos haciendo"

Una impactante declaración de un empleado de la reconocida cadena Walmart generó un fuerte debate sobre el desperdicio de comida en Estados Unidos. El trabajador reveló que, en la sucursal donde trabaja, se descartan de forma masiva cientos de miles de sobres de semillas sin abrir. Su caso expuso una situación que impacta directamente en el consumo, la economía local y el medioambiente.

¿Qué está ocurriendo con las semillas en Walmart? La triste práctica de la compañía

El empleado de Walmart publicó en Reddit fotografías que muestran bolsas repletas de sobres de semillas completamente nuevos y en perfecto estado que, por políticas de la tienda, deben terminar en la basura. El caso, difundido por The Cool Down, explica que el supermercado obliga a descartar productos que no se venden dentro de una cierta temporada, sin posibilidad de donación ni descuentos.

"Siento culpa por lo que estamos haciendo", expresó el trabajador, al ver cómo los clientes preguntaban por los sobres descartados sin entender por qué no podían llevárselos. "Tirar todas estas semillas duele. Ojalá pudiéramos donarlas o hacer algo", escribió en el posteo.

Captura de pantalla compartidas en Reddit u/semperveni - Reddit

"Hay más semillas que tirar que solo las de estas fotos", añadió el empleado sobre las bolsas de basura con cientos de paquetes de semillas dentro en Reddit.

Asimismo, para empeorar la situación, otro empleado de Walmart contó en el hilo del subreddit dedicado a la compañía que en su tienda no los dejan donar comida: "Ya no nos permiten donar pollos rostizados en la charcutería. Antes los donábamos al banco de alimentos local. Es increíble cuánta comida se desperdicia aquí".

¿Por qué importa este tipo de desperdicio en los supermercados?

Aunque se trate de semillas, cultivarlas genera beneficios personales y ambientales. Si fueran comestibles, el impacto sería aún mayor, ya que podrían ofrecer alimentos gratuitos, reducir la huella de transporte y aliviar el gasto de algunas familias.

Sin embargo, este problema también afecta a los consumidores, puesto que como señala The Cool Down el dinero invertido en productos que terminan en la basura se recupera a través del precio de los artículos que sí se venden. Es decir, los compradores pagan indirectamente por ese desperdicio.

Pese a que la famosa cadena de supermercados Walmart afirma en su sitio de sustentabilidad que trabaja para reducir el volumen de residuos enviados a vertederos, este tipo de prácticas sugiere que todavía queda mucho por resolver en su flujo diario de trabajo.