Expertos revelan la frase clave, de solo 8 palabras, que puede proteger a un migrante de una deportación

En momentos de tensión, saber qué decir, y qué no decir, puede marcar la diferencia entre ser deportado o quedarse en el país. Ante esto, abogados y activistas pro derechos migrantes en EE.UU. han difundido una frase de solo ocho palabras en inglés que podría proteger a una persona migrante durante un encuentro con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta expresión, sencilla pero poderosa, activa un derecho constitucional que toda persona, sin importar su estatus legal, puede ejercer.

La frase que protege: un derecho respaldado por la Constitución

La frase es: “I am exercising my right to remain silent” ("Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio"). Esta oración de ocho palabras invoca la protección de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe que una persona sea obligada a autoincriminarse.

Según lo publicado por el medio El Mundo, esta estrategia es ampliamente recomendada por abogados migratorios, ya que detiene legalmente cualquier interrogatorio sin un abogado presente.

El uso de esta frase no solo es un acto legal, sino también estratégico. El Mundo y organizaciones como Informed Immigrant explican que al pronunciarla en voz alta, se evita caer en contradicciones o dar información que pueda usarse en contra del migrante.

Incluso en operativos callejeros o visitas domiciliarias, ICE no puede obligar a una persona a hablar si esta invoca su derecho constitucional. Es clave decirlo con claridad y luego guardar silencio, sin añadir más detalles.

Consejos adicionales para protegerse ante ICE

Además de usar esta frase, expertos recomiendan no abrir la puerta a menos que los agentes presenten una orden judicial firmada por un juez. Según guías publicadas por ACLU y Informed Immigrant, los migrantes también tienen derecho a pedir ver dicha orden antes de permitir el ingreso al domicilio.

Asimismo, nunca deben firmar ningún documento sin haberlo leído con calma o sin la asesoría de un abogado, ya que podría tratarse de una “salida voluntaria” que equivale a una deportación inmediata.

Por último, es fundamental memorizar el número de una persona de confianza o de una organización legal, en caso de ser detenido. Conocer y ejercer estos derechos puede marcar una gran diferencia para quienes viven bajo constante vigilancia migratoria.