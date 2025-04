Confirmado: Estos son los estados que ya no reconocerán las licencias de conducir de inmigrantes en Estados Unidos

Las licencias de conducir obtenidas por inmigrantes sin estatus legal han comenzado a ser rechazadas en diversos territorios de los Estados Unidos, principalmente, aquellos bajo jurisdicción republicana. Lo anterior ha generado un ambiente de incertidumbre entre la comunidad migrante debido a la paridad de validaciones entre el estado emisor, donde siguen siendo admitidas, y la negativa en otros estados.

¿Cuáles son los estados donde ya no se aceptan las licencias de conducir de inmigrantes sin estatus legal?

De acuerdo con lo emitido por el medio The Associated Press (AP), las licencias expedidas a personas indocumentadas por otros estados ya no serán aceptadas en:

Florida

Wyoming

Tennessee

En el caso de Florida, este fue el primer estado que inició con un programa de invalidación de licencias de inmigrantes indocumentados desde el año 2023. Y es que de acuerdo con la ley SB 1718, firmada por el actual gobernador republicano Ron DeSantis, se establece que las personas que porten una licencia de este tipo pueden ser acusadas de un delito menor que ocasionaría una diversidad de multas e, incluso, la prisión.

Actualmente, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés), rechaza la portación de licencias de este tipo emitidas en los estados de Connecticut y Delaware.

Respecto a Wyoming, el estado aprobó, apenas en febrero pasado, la ley HB0116, la cual establece la invalidación de licencias emitidas a personas sin autorización legal en territorio estatal. Sobre Tennessee, el estado también instruyó a las autoridades a mantener una lista de licencias emitidas por otras jurisdicciones a inmigrantes sin estatus legal con el fin de invalidar dicho documento en su territorio.

Esta serie de medidas responden al endurecimiento de políticas migratorias estatales en territorios republicanos a partir de la estrategia impulsada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Lo anterior ha generado un intenso debate entre legisladores, expertos y organizaciones respecto a las limitaciones que podrían ocasionar esta serie de medidas en personas con esta documentación, como la inaccesibilidad para obtener servicios básicos o la limitada movilidad.

¿Qué estados sí emiten y aceptan licencias de conducir a inmigrantes sin estatus legal?

Hasta abril de 2025, 19 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia permiten que inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir. Estos estados han implementado leyes que otorgan licencias o permisos de manejo sin requerir estatus migratorio legal, siempre que el solicitante presente documentos válidos de identificación y residencia:

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawái

Illinois

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregón

Rhode Island

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Washington, D.C.​

Cada estado tiene requisitos específicos, pero generalmente se solicita una combinación de documentos como pasaporte extranjero, acta de nacimiento, certificados de adopción y comprobantes de residencia (por ejemplo, facturas de servicios o contratos de arrendamiento). Estas licencias suelen estar marcadas con la leyenda “no válida para identificación federal” y no indican el estatus migratorio del titular. ​