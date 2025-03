Redadas en Estados Unidos: la aplicación que puede ayudar a detectar operativos del ICE en tiempo real

En medio de un aumento en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el grupo activista TurnLeftPAC lanzó una aplicación capaz de rastrear y reportar los operativos llevados a cabo por agentes migratorios en tiempo real: ResistMap.

¿Cómo funciona ResistMap?

Esta aplicación, totalmente gratuita, ofrece al usuario un sistema de alarmas así como un mapa interactivo que le permite conocer las regiones del país en donde el ICE lleva a cabo operativos.

Para lo anterior, ResistMap opera con un modelo de inteligencia comunitaria, donde los usuarios pueden informar sobre redadas o presencia de agentes de ICE en su zona. Para evitar la difusión de datos erróneos, voluntarios especializados verifican la información antes de publicarla, asegurando que las alertas sean confiables.

Además, la app ofrece la opción de recibir notificaciones vía SMS, lo que permite a quienes no puedan acceder a la aplicación estar al tanto de operativos cercanos. También se han implementado protocolos de seguridad para proteger la identidad de quienes reportan, garantizando el anonimato y reduciendo el riesgo de represalias.

¿Cómo beneficia esta herramienta a la comunidad inmigrante?

En un contexto de políticas migratorias cada vez más agresivas, ResistMap se convierte en la primera línea de defensa para los sectores más vulnerables. Al contar con información en tiempo real, los inmigrantes pueden evitar zonas de peligro, coordinar respuestas comunitarias y acceder a apoyo legal de manera más rápida.

Según lo publicado en su mismo sitio web, esta app tiene el objetivo de “resistir el autoritarismo y la violencia extremista”.

De acuerdo con Samantha Boucher, directora de TurnLeft PAC, a través de una entrevista con The New Republic, reveló que la app no solo busca alertar sobre operativos, sino también fortalecer la organización comunitaria. “ResistMap es una red de apoyo mutuo. Cuanto más sepamos, mejor podremos protegernos”, afirmó.

Para garantizar su efectividad, los desarrolladores han ofrecido capacitaciones en seguridad digital a los voluntarios y colaboradores del proyecto, asegurando que el uso de la app sea seguro y estratégico.

¿Qué sigue para esta aplicación?

El desarrollo de ResistMap fue posible gracias a una recaudación de 100 mil dólares en donaciones individuales, con aportaciones que oscilaron entre los 20 y 100 dólares. Este respaldo financiero refleja la urgencia de la comunidad por contar con herramientas que hagan frente a las políticas de deportación masiva.

La aplicación está disponible para su descarga desde el pasado 18 de marzo, y sus creadores han hecho un llamado a la comunidad para que la utilice y la difunda. “Nuestra fortaleza radica en el conocimiento compartido y la solidaridad”, expresaron en un comunicado.

De acuerdo con los creadores, la app también tiene como objetivo expandir sus alcances para incluir incidentes relacionados con violencia policial, ataques de grupos extremistas y otras formas de discriminación estatal.