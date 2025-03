Revocación del parole humanitario: estos son los inmigrantes que tendrían que abandonar Estados Unidos antes del 24 de abril

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha dado un nuevo paso en la implementación total de su política migratoria al anunciar la eliminación del parole humanitario CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) que daba la oportunidad a ciudadanos de estos países a permanecer y trabajar de manera legal en el país nortemericano.

De acuerdo con la orden, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la revocación de este programa, con 520 mil suscriptos, surge a partir de una reevaluación del mismo, en el que se hallaron una serie de deficiencias sobre el propósito por el cual fue implementado.

“Estos programas no representan un beneficio público, no necesariamente reducen los niveles de inmigración ilegal, no mitigaron lo suficiente los efectos de la inmigración ilegal y no sirvieron para los propósitos que se querían. Son inconsistentes con las metas de política exterior de la administración”, se puede leer en la orden del DHS.

¿A quienes afectará esta medida?

Tal como lo menciona su nombre, parole humanitario CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), este programa afectará directamente a las personas provenientes de estos países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Los beneficiarios de este programa arribaron a territorio norteamericano luego de que el ex presidente Joe Biden instaurara el primer parole para los provenientes de Venezuela.

En los siguientes años, Biden añadió nuevos países, motivando la llegada de más habitantes del continente americano a los Estados Unidos.

Para acceder a dicho beneficio, las personas debían contar un espónsor o conexión en el país estadounidense, como un familiar o conocido que pudiera demostrar su capacidad para recibir y mantener a estas personas por dos años, el período que duraba el permiso. Este “permiso” también brindaba la oportunidad de trabajar al solicitante.

La misma medida establecía que luego de los dos años, los beneficiarios debían buscar otras opciones para quedarse o, de lo contrario, tendrían que enfrentar la deportación.

Ante esto, y de acuerdo con la misma medida de Trump, la cancelación será oficial entre el día 23 y 24 de marzo, lo que indica que todos los inscritos a este programa tienen 30 días para abandonar el país, los cuales se cumplirán el próximo 24 de abril.

La medida también establece que incluso quienes no han cumplido con los dos años de beneficio, también deberán abandonar el país. En la orden también se establece que aquellos que no tengan “base legal para permanecer en Estados Unidos” deberán retirarse de territorio estadounidense de acuerdo con la fecha establecida.

¿Qué hacer si cuentas con este beneficio?

De acuerdo con organizaciones civiles dedicadas al apoyo de inmigrantes, la primera medida a realizar, para evitar la expulsión a causa de la revocación del parole humanitario CHNV, es consultar con un abogado para encontrar otras maneras de ajustar su estatus migratorio.

Es importante mencionar que en caso de no llevar a cabo esta acción antes del 24 de abril, la deportación podría ser irremediable.