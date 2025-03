La nueva estrategia de Elon Musk para despedir personas en Estados Unidos: enviar un mail; las agencias llama a ignorar dicho mensaje

El empresario sudafricano Elon Musk ha puesto en práctica una nueva estrategia enfocada en conocer el desempeño de los trabajadores de diversas agencias y determinar su “funcionalidad” dentro de su área de trabajo a través de un correo electrónico.

A través de su cuenta oficial de X, el también dueño de Tesla compartió una publicación en donde señaló que, como parte de su labor en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), haría llegar correos a los colaboradores de diversos organismos como la NASA, el FBI, con el propósito de saber qué tareas han desarrollado durante la última semana.

De acuerdo con lo revelado por el medio Fortune, el asunto del correo era: “¿Qué hiciste la semana pasada?”.

Sin embargo, y a pesar de lo cotidiano que pueda parecer esta tarea para millones de trabajadores a diario, la condición del correo generó polémica. Y es que según el millonario, y dentro del mismo correo, se señaló que no recibir una respuesta indicaba que el trabajador no estaba activo y que el puesto no era necesario.

Agencias llaman a sus trabajadores a “ignorar” a Musk

Las acciones de Musk, de manera lógica, provocaron una ola de reacciones por parte de las mismas agencias. Tal es el caso de la NASA, quien a través de un comunicado a sus trabajadores, al que tuvo acceso el medio Bloomberg, les instó a “ignorar” dicho mensaje y continuar con sus labores.

La agencia espacial también difundió entre su personal, conformado por más de 17 mil empleados, que no respondieran el correo de Musk hasta no tener una guía sobre cómo abordar la pregunta debido al peligro inminente que representa revelar información confidencial.

“Pausar cualquier respuesta al correo electrónico en cuestión, para no revelar información confidencial o previa a la toma de decisiones a destinatarios desconocidos”, se difundió en el comunicado de la NASA a sus trabajadores.

El FBI y el Pentágono, por su parte, también mencionaron a sus colaboradores no responder dicho mensaje. Incluso, y de acuerdo con AP, el recién nombrado director de la agencia de espionaje estadounidense, Kash Patel, mencionó que la Oficina del Director es la responsable de llevar a cabo procesos de revisión.

La errónea estrategia de Musk

Según estimaciones de Fortune, la acción de Musk, compuesta por el envío de más de 8 millones de correos, supondría la “inversión” de más de 166 mil horas de trabajo para analizar y responder dichos mensajes.

Esta no es la primera vez que Musk hace uso de este tipo de estrategias para “intimidar” a empleados con la intención de buscar un despido. En 2022, luego de tomar el mando de X, antes llamado Twitter, se reveló que el sudafricano envió miles de correos electrónicos en donde instó a sus trabajadores a dimitir en caso de que no estuvieran de acuerdo con las nuevas políticas laborales.

El ejercicio efectuado por Musk provocó la renuncia de cerca del 80% de la plantilla de la red social, dejando en claro la “reducida” paciencia de Elon con los procesos de trabajo.