Amazon vende esta espectacular bocina resistente al agua en Estados Unidos; su precio bajó de 160 a solo 36 dólares

Escuchar tu música favorita, a través de una bocina de gran calidad, puede ser una tarea complicada de realizar debido a ciertos factores como el tamaño de dicho aparato, la falta de conexiones eléctricas y el cuidado que se debe tener sobre este producto para evitar daños. Ante esto, Amazon ha decidido lanzar el altavoz perfecto para todos aquellos que aman escuchar sus canciones favoritas con total fidelidad y en cualquier sitio: bocina portátil con conexión Bluetooth de la marca Vanzon V40.

De acuerdo con lo revelado por el fabricante, este artículo de la marca Vanzon cuenta con la principal ventaja o particular de ser resistente al agua, por lo que podrás usarla, con total confianza, en la playa, en una pool party o incluso al navegar en alguna embarcación sobre el mar.

Pero lo mejor de todo, además de su gran diseño y funcionalidad, es su precio rebajado, el cual pasó de 160 dólares a solo 35 dólares por tiempo limitado.

La bocina perfecta para los amantes a la música

En la descripción aportada por el fabricante se menciona que este altavoz cuenta con una calidad de sonido sobresaliente a pesar de su pequeño tamaño. Por lo anterior, también tiene la capacidad de resaltar diversos aspectos como los claros y bajos de toda la música que reproduce.

Aunado a lo anterior, su conexión Bluetooth le permite al usuario conectarse a metros de distancia sin sacrificar su movilidad y sin necesitar de los estorbosos cables.

Este altavoz de Amazon se caracteriza por su alta calidad de sonido. Amazon

La bocina portátil de la marca Vanzon V40 también alberga un moderno y vanguardista diseño que le permite lucir en cualquier lugar. Este mismo factor le da la capacidad para adaptarse a todo tipo de espacio, además de poder trasladarse y llevarse de manera sencilla y sin complicaciones.

Es importante mencionar que a pesar de su importante función que le permite usarse en sitios cercanos al agua, esta no puede cubrirse en su totalidad de líquido. Solo es capaz de superar salpicaduras y lluvias ligeras.

Respecto a la opinión de otros compradores, la gran mayoría ha destacado su fácil portabilidad así como la durabilidad de su batería, la cual puede extenderse durante casi todo el día de acuerdo a su uso: “Me encanta la portabilidad de estos altavoces pequeños y livianos. A veces los uso en mi cocina o limpiando, arriba en mi dormitorio y afuera en mi terraza trasera. Las baterías parecen mantener la carga durante mucho tiempo, lo que también es bueno. ¡Y la calidad del sonido me parece fantástica”.

Otros, en tanto, no dejan de señalar la nitidez y calidad de sonido que puede otorgar a pesar de su reducido tamaño: “Mi música suena nítida y absolutamente maravillosa a través de este altavoz. No hay dudas sobre su calidad y no podría pedir más. No se dejen engañar por su tamaño compacto. ¡Es pequeño pero poderoso!”.

El precio final de la bocina portátil con conexión Bluetooth de la marca Vanzon V40, es de solo 36 dólares de un costo original de 160 dólares.