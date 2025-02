Elon Musk despide a 350 empleados del DOE por “error” en Estados Unidos; ¿cómo afecta esto a la agencia?

La administración de Elon Musk como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) ha sumado una nueva polémica a su corta pero significativa serie de acciones para ahorrar recursos dentro del gobierno estadounidense.

Y es que en días pasados, el también empresario despidió a unos 350 empleados, del Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) a través del DOGE, pensando que estos llevaban a cabo períodos de prueba dentro de este organismo o eran solo administrativos.

Sin embargo, y como se ha hecho costumbre en otras decisiones de Musk respecto a su accionar de despedir y luego investigar, horas después se reveló que dentro de esta serie de despidos se encontraban expertos en ensamblajes de ojivas nucleares, en control de armamento, residuos nucleares, entre otros.

¿Qué pasará con los despedidos por Elon Musk?

Tras la revelación de los despidos, los cuales forman parte de los 2 mil empleados que fueron apartados de sus labores en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés), perteneciente al DOE, la planta de Pantex, en Texas, se convirtió en una de las más afectadas.

Lo anterior se debió a la reducción en un 30% de la plantilla responsable del ensamblaje y mantenimiento de ojivas. De igual manera, esta acción afecta la modernización del arsenal nuclear estadounidense, una iniciativa de 750 mil millones de dólares que busca añadir nuevas herramientas armamentísticas al proyecto.

Sin embargo, la directora de la NNSA Teresa Robbins, a unos días de la ola de despidos, emitió un comunicado en donde anuló el 72% de los recortes. El mensaje de la dirigente no ha podido revertir el efecto creado por Elon Musk y su agencia debido a que un gran número de empleados readmitidos no han podido reincorporarse a sus puestos, otros están reconsiderando volver y un grupo reducido no ha sido readmitido.

Incluso, y gracias a un reporte de The Associated Press, se reveló que un gran número de los empleados despedidos no sabían de esta decisión hasta después de que se les solicitaron sus cuentas de empleado.

DOGE: en el "ojo del huracán"

Las acciones llevadas a cabo por DOGE crearon gran indignación entre directivos del DOE y la NNSA, quienes incluso expresaron su molestia a través de plataformas digitales como Linkedin. Aunado a lo anterior, miles de personas hicieron mofa a Musk, a través de redes sociales, por poner en “práctica” su política de despedir y luego investigar mediante el DOGE.

Es importante recordar que el DOGE no es considerado como un departamento a nivel gabinete. Se constituye como una organización contratada de manera temporal bajo el Servicio DOGE de los Estados Unidos, antes llamado Servicio Digital.