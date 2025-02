De 110 a solo 17 dólares por tiempo limitado en Estados Unidos: Walmart pone a la venta un par de pendientes bañados en oro

Walmart no deja de “consentir” a sus usuarios con novedosas ofertas. En esta ocasión, la famosa cadena de supermercados ha lanzado un producto, un poco diferente a los artículos que suele ofertar, que bien podría convertirse en el regalo perfecto para todas aquellas personas que aman los accesorios de lujo: un par de pendientes bañados en oro de 18 quilates de la marca Cate and Chloe.

Este novedoso par de pendientes no solo destacan por su innovador diseño que simula a un auténtico diamante. También ha logrado captar la atención de decenas de personas por sus delicados detalles que lo convierten en el accesorio perfecto para una salida de noche o algún evento de gran magnitud.

Aunado a todo lo anterior, este par de accesorios cuentan con descuento de más del 80% al ofertarse en solo 17 dólares de un precio original de 110 dólares.

El mejor accesorio a precio de remate

De acuerdo con la información proporcionada por el fabricante, este accesorio, de tipo botón, destaca por su extraordinario diseño compuesto por decenas de líneas rectas, en su centro y la circunferencia, que dan vida a un gran número de pequeños diamantes.

Aunado a lo anterior, estos se encuentran bañados en oro de 18 kilates, por lo que están disponibles en diversas tonalidades de este mineral precioso como blanco, amarillo y rosado.

De igual manera, y buscando ofrecer la mejor experiencia para sus usuarias y usuarios, este par de pendientes están fabricados a partir de una diversidad de propiedades hipoalergénicas, lo que ayuda a proteger los oídos de quienes los porten.

Lo anterior también tiene el objetivo de blindar a todas las personas que cuentan con piel sensible y que suelen usar este tipo de accesorios de manera regular: “Me encantan estos aretes. Tengo orejas sensibles y no puedo usar muchos aretes sin que me duelan, pero estos aretes son increíbles. No me irritan las orejas y puedo usarlos todo el día sin problemas. Los mejores aretes que he encontrado hasta ahora”, mencionó una compradora.

Diversos compradores, además de destacar los beneficios de este producto para sus orejas, también han mencionado su calidad además de catalogarlos como “sumamente hermosos”: “Estos aretes son sumamente hermosos y la calidad es excelente. Ahora son mis aretes de todos los días. Soy muy sensible a la mayoría de los materiales, pero hasta ahora estos no me han causado ninguna reacción alérgica”, reveló una compradora.

Incluso, otras personas han señalado que pueden adecuarse a cualquier tipo de estilo o look además de poder usarse en toda situación, ya sea informal o formal.

El precio actual de este par de pendientes de la marca Cate and Chloe, bañados en oro de 18 kilates, es de apenas 17 dólares tras un descuento de más del 80%.