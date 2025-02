Lista confirmada en Estados Unidos: Las identificaciones que puedes usar para viajar en avión dentro USA en 2025

A partir del 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) solo aceptará ciertas identificaciones para que los pasajeros puedan abordar vuelos nacionales en Estados Unidos. Esta medida forma parte de la implementación total de la Ley REAL ID, cuyo objetivo es reforzar la seguridad en los aeropuertos y garantizar que todas las identificaciones utilizadas cumplan con estándares federales.

Si un viajero no presenta un documento aprobado, no podrá pasar los controles de seguridad y, por lo tanto, no podrá abordar su vuelo.

Para viajar dentro del país después de la fecha establecida, será necesario presentar algún tipo de documentación válida, ya que cualquier documento que no esté entre los aprobados imposibilita que se pueda volar en territorio estadounidense.

Quienes no cuenten con una licencia REAL ID deben tomar medidas antes de la fecha límite. Es importante mencionar que si la licencia de conducir no tiene una estrella en la esquina superior derecha, es posible que no sea válida para viajar y el pasajero deberá presentar otra forma de identificación aceptada, como un pasaporte.

Obtener una REAL ID requiere acudir al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado correspondiente y presentar documentos como prueba de identidad, número de Seguro Social y comprobante de residencia. Como los requisitos pueden variar por estado, se recomienda verificar con anticipación qué documentos son necesarios para evitar inconvenientes de última hora.

Cuáles son los documentos válidos para viajar en los Estados Unidos

REAL ID: licencia de conducir o identificación estatal con una estrella en la esquina superior derecha.

Pasaporte de EE.UU.: válido tanto para vuelos nacionales como internacionales.

Tarjeta de Pasaporte de EE.UU.: versión más compacta del pasaporte. Válida para viajes nacionales y algunos internacionales.

Green Card: Tarjeta de Residencia Permanente para residentes permanentes legales.

Tarjeta de Identificación Militar de EE.UU.: para miembros activos, retirados y dependientes del ejército.

Tarjetas de Identificación emitidas por el Gobierno Federal: estas pueden ser credenciales para empleados federales.

Licencias de Conducir Mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés): emitidas solo en ciertos estados y con aprobación del DHS.

Qué es la REAL ID, por qué es importante y cuándo entrará en vigor

La REAL ID es una identificación que cumple con los estándares de seguridad federales exigidos por la Ley REAL ID. A partir del 7 de mayo de 2025, todas las personas que deseen abordar vuelos comerciales dentro de EE.UU. o ingresar a edificios y bases militares federales necesitarán una REAL ID o una alternativa aceptada, como un pasaporte.

Si tu licencia de conducir o identificación estatal tiene una estrella en la esquina superior derecha, significa que ya es una REAL ID. Si tu documento no cuenta con esta marca, deberás actualizarlo antes de la fecha límite.

Para evitar inconvenientes, verifica si tu identificación cumple con los requisitos y, si es necesario, actualízala con tiempo en el departamento de vehículos motorizados de tu estado.