Vigo Secreto: la zona de ocio infantil más popular con el nombre más desconocido por los vigueses

No siempre los nombres oficiales de los diferentes lugares de Vigo son los que usan los ciudadanos; también se da en otros casos que dos apelativos identifican un mismo lugar, a gusto del consumidor; pero hay casos en que muy poca gente conoce el nombre oficial, al menos teóricamente, de un lugar habitualmente concurrido.

En este caso, nos trasladamos hasta el monte de O Castro, el lugar donde nació Vigo, o al menos las primeras poblaciones, tal y como se puede comprobar en los restos arqueológicos que allí se encuentran. El mismo lugar sobre el que se levantó la primera defensa, como punto más elevado de la orografía viguesa.

Hoy, la zona combina murallas, cañones y monumentos, como el de los galeones, con naturaleza y espacios destinados al ocio infantil. Estos últimos son un parque con diferentes estructuras, una pista de bicis asfaltada con semáforos y señales de tráfico y una pista de patinaje.

Para muchos, esta zona se conoce como el Parque de O Castro, haciendo referencia sin complicaciones a lo que es, un parque, y dónde está, en O Castro. Lo curioso es que tanto en mapas como en documentos oficiales, recibe otro nombre: el Parque Charlie Rivel.

¿Quién era Charlie Rivel?

Estatua y placa en Cubelles. Wikipedia

Charlie Rivel fue un famoso payaso nacido en el municipio barcelonés de Cubelles bajo el nombre de Josep Andreu i Lasserre, hijo de dos artistas circenses ambulantes, el español Pedro Andreu Pausas Rivels y la francesa Marie-Louise Lasserre. Nació allí porque sus padres se encontraban de gira en el lugar. Mimo, acróbata y trapecista, fue uno de los artistas de circo más populares y uno de los mejores payasos de su época.

Estrella del Circo Price de Madrid, apareció en la obra de Federico Fellini I clowns y fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro en 1970. En 1983, fue el año en el que la Generalitat le concedió la Cruz de Sant Jordi y también el de su fallecimiento. Además, fue en el que comenzó su relación con Vigo.

También tiene una estatua y una placa en la que fue su casa natal en Cubelles, una calle en Málaga y otras estatuas en Montjuic y Munich.

En documentos oficiales

Tal y como recoge el periodista Eduardo Rolland en La Voz de Galicia, fue el alcalde de la época, Manuel Soto, el que decidió bautizar a este parque con el nombre del fallecido artista circense. Así, de manera oficial y oficiosa, recibió este nombre.

De hecho, en diferentes documentos oficiales del Concello de Vigo aparece así nombrado cuando se hace referencia al espacio que se encuentra en O Castro, así como en mapas que hoy se pueden consultar en internet; en el caso de Google Maps, la última actualización ha eliminado esta referencia, que se podía ver señalada en el mapa con claridad sobre el monte de O Castro: "Parque de Charlie Rivel".

Entre otros documentos donde aparece así, encontramos el mapa de la Federación Gallega de Orientación del año 2008; también en un acta de la sesión del 13 de abril de 2009 de la Xunta de Goberno Local del Concello de Vigo, en la que se autoriza un campeonato escolar de orientación "no parque Charlie Rivel que se atopa no monte do Castro da Cidade de Vigo".

En el callejero oficial del Concello se puede leer "Parque de Charlie Rivel (infantil)", al igual que en el Rueiro municipal de 2017.

Siguiendo esta senda de documentos oficiales, el Valedor do Cidadán, en este caso Luis Espada, también lo recogió así en un estudio en el que describe el espacio como "parque de Charlie Rivel", integrado por parque infantil, circuito para bicicletas y pista de patinaje, situado en la parte sur del Monte de O Castro.

Ya sea ese su nombre de manera oficial u oficiosa, lo cierto es que pocos vigueses serían capaces de ubicarlo en un mapa, algo que sí lograrían si se habla del Parque de O Castro.