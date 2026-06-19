Vigo Secreto: el desaparecido campo de fútbol que acogió el primer partido de la historia del Celta

Ni Balaídos ni Barreiro, el primer partido en la historia del Celta tuvo lugar a pocos metros de la playa y el agua de la Ría de Vigo. Aquel 23 de septiembre de 1923, un mes después de la fusión del Vigo Sporting y el Fortuna, el club olívico se enfrentó al portugués Boavista en un campo ya desaparecido que olía a mar.

Entre la calle Coruña y Torrecedeira, cerca de la antigua ubicación del mítico Toys'R'Us de Vigo, se erguía el antiguo Campo de Coia, apodado 'La Catedral'. Casa del Vigo Sporting Club hasta 1923, acogió el primer encuentro de la historia del Celta, que goleó por 8 goles a 2 al Boavista portugués.

El equipo soñado por Hándicap y Baliño Ledo comenzó con buen pie en el antiguo hogar celeste, al que llegaba el olor de la Ría de Vigo, así como del creciente polígono de Coia. A principios del siglo XX se establecieron en la actual Beiramar algunas de las fábricas más emblemáticas de la historia industrial viguesa.

Polo fue el gran protagonista en aquel campo situado a poca distancia de La Artística, ya que fue el autor de cuatro tantos. Eso sí, el partido no dejó buenas sensaciones entre los aficionados: "La mejor reseña que podemos hacer del partido jugado el domingo en Coia es guardar un piadoso silencio", escribía el Diario Galicia de Vigo.

"Solo diremos que el Celta se presentó sin algunos de sus mejores elementos, que hizo muy mediocre juego de conjunto y que venció fácilmente al Boavista", se puede leer de aquella crónica publicada el 25 de septiembre de 1923. Aquel fin de semana también jugó un histórico vigués, el Rápido de Bouzas, contra el Racing de Tui en la localidad tudense.

Galicia. Diario de Vigo, a 25 de septiembre de 2025 Galiciana

Un "horroroso" derrumbe

El Campo de Coia acogió encuentros históricos mientras se mantuvo. Entre ellos, destaca la final de Copa de 1922, que enfrentó al Fútbol Club Barcelona y al Real Unión de Irún. Los catalanes vencieron por cinco goles a uno.

Cientos de goles, regates y paradas quedaron en la retina de los miles de vigueses y viguesas que se acercaron a principios del siglo XX al primer templo celeste, pero un "horroroso" derrumbe en marzo de 1925 marcó la historia de los aficionados al fútbol en la ciudad olívica.

Imágenes del partido entre el Celta y Boca Juniors El Pueblo Gallego - Galiciana

El 5 de marzo de 1925, el Celta se enfrentaba a Boca Juniors en el primer partido de la gira europea de los argentinos. Los jugadores celestes encajaron una derrota por tres goles a uno. "El team argentino es más rápido, veloz, velocísimo, y con este arma de piernas tiene conquistado un cincuenta por ciento del éxito a disputarse", escribía al día siguiente el cronista de El Pueblo Gallego.

La crónica del encuentro quedó relegada a la séptima página, la portada la protagonizó el derrumbe del tejado de un cobertizo donde se encontraban unas 200 personas. La "catástrofe", como la calificó El Pueblo Gallego, sucedió tras el pitido inicial, en "uno de los momentos más emocionantes de la lucha".

La confusión se apoderó del ambiente del Campo de Coia, en el que una nube de polvo se elevaba sobre la zona de la cantina y donde los gritos de dolor se podían escuchar desde las gradas. "Al darse cuenta el público que algo anormal había ocurrido abandonó sus asientos y localidades, precipitándose hacia la salida presa de pánico indescriptible", describe el periódico de la época.

Portada de El Pueblo Gallego, tras el derrumbe del Campo de Coya durante un partido del Celta Galiciana

"El público recobró bien pronto la serenidad, reaccionando y prestándose a coadyuvar a las operaciones de salvamento", informaba El Pueblo Gallego, que calculó unos 40 heridos, varios de ellos de gravedad. Además, el diario desveló que una persona cobraba una peseta por subirse a aquel tejado "ruinoso" y así "burlar el paso por la taquilla".

Diez minutos después del accidente, el balón rodó de nuevo por el Campo de Coya "como si no hubiera ocurrido nada", tras un minuto de silencio por las víctimas. Hubo "toda clase de comentarios" sobre si debía suspenderse o no el partido, pero "por encima de los sentimientos humanitarios se sobrepusieron la afición y el entusiasmo ante un match interesante", explicaba el diario local.

Traslado a Balaídos

Aquel Campo de Coia se llenaba todos los encuentros y los directivos del club olívico se percataron de que debían construir un nuevo estadio. El 30 de diciembre de 1928 se inauguró el estadio de Balaídos, en un encuentro en el que el Celta se impuso al Real Unión de Irún por 7-0. Aquella campaña fue la primera del equipo en competición nacional, en Segunda División

Desde entonces, el templo celeste ha estado ubicado en el Val do Fragoso. En él se jugaría la histórica temporada que supuso el primer ascenso del Celta a Primera División en 1936, aunque el golpe de Estado franquista retrasó la primera temporada de los celestes en la máxima categoría del fútbol español hasta 1939.