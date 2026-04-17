Vigo Secreto: El bar en el que puedes jugar videojuegos al mejor precio

En Vigo, los bares se cuentan por cientos. Los hay para todos los gustos: cafeterías de barrio, locales de copas, espacios de comedia o propuestas más alternativas. Pero entre esa amplia oferta hay un tipo de establecimiento que ha ido ganando su propio hueco: los bares donde, además de tomar algo, se puede jugar.

En la ciudad olívica no es raro encontrar locales en los que el ocio va más allá de la barra. Videojuegos, consolas y ordenadores conviven con cañas y refrescos en espacios pensados para socializar de otra manera. Uno de los pioneros en este formato es el Login Gaming Bar, situado en el número 10 de la calle Serafín Avendaño, que abrió sus puertas en 2017.

Detrás del proyecto está Enrique, su propietario, que convirtió una costumbre personal en una idea de negocio. "Quedaba con mis amigos en casa para jugar a videojuegos y pensé que estaría bien tener un espacio al que poder ir", explica. "Cuando era adolescente echaba de menos un sitio así, y quise crear un lugar para gente con las mismas aficiones", apostilla.

La propuesta ha encontrado su público en Vigo, aunque no está exenta de altibajos. "Depende mucho del tiempo. En verano, cuando hace mucho calor, baja la demanda", reconoce. Aun así, el local mantiene una clientela fiel, con perfiles que suelen situarse entre los 20 y los 40 años.

Jugar, solo o acompañado

El funcionamiento es sencillo: el local cuenta tanto con consolas como con ordenadores equipados con una amplia variedad de juegos entre los que los clientes pueden elegir. Aunque la imagen pueda sugerir grupos de amigos compitiendo, también hay espacio para otro tipo de usuario.

"Sobre todo quien viene a jugar en ordenador suele hacerlo en solitario. Se ponen los cascos y se aíslan", comenta Enrique. El local, en ese sentido, combina dos formas de ocio: la social y la individual.

Los precios buscan precisamente fomentar la primera. Jugar cuesta tres euros la hora por persona, o cuatro con consumición incluida -cinco en el caso de bebidas como Monster o cervezas artesanales-. "Intentamos que sea asequible para que la gente venga en grupo y pase un buen rato", subraya el propietario.

Torneos en pausa

En sus inicios, el Login Gaming Bar apostó con fuerza por la organización de torneos, una forma de crear comunidad en torno al local. Sin embargo, esa dinámica ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo.

"La comunidad ahora está más fragmentada", explica Enrique. "Antes casi todo el mundo jugaba a League of Legends, FIFA o Tekken, pero ahora hay mucha más variedad y es más difícil reunir a la gente en torno a un mismo juego", aclara.

A este cambio se suma el impacto de la pandemia, que modificó los hábitos de consumo. "La gente se acostumbró a jugar en casa, a estar en 'su cueva'", señala.

Pese a ello, el espíritu con el que nació el local se mantiene intacto: ofrecer un punto de encuentro diferente en una ciudad donde la cultura de bar sigue reinventándose.